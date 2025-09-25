Giriş
    Marvel Zombies uzun süren bekleyişin ardından erişime açıldı

    Marvel evrenini zombi paralel evrenine sokarak farklı bir bakış açısıyla anlatmak isteyen Marvel Zombies animasyon dizisi Disney+ platformuna erişime açıldı.    

    Marvel Zombies Tam Boyutta Gör
    2021 yılında duyurulmasına rağmen geliştirme sürecinde sıkıntılar yaşanan ve Marvel tarafından bir dönem iptal edildiği gündeme gelen Marvel Zombies animasyon dizisi bu hafta Disney+ platformunda erişime açıldı. 

    Marvel Zombies ne anlatıyor?

    What If... animasyon dizisinin Zombies?! bölümüyle popülerlik kazanan zombi evreni 2021, yılında kendi dizisi için onay almış ve Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde de Strange’in zombi versiyonunu görmüştük. 

    Ne var ki uzun süre Disney etkinliklerinde yer almaması iptal edildiği söylentilerini de gündeme taşımıştı. Geçen yıl sonlarında Marvel dizinin ilerleyişi hakkında açıklama yapmış ve resmi çıkış tarihini duyurmuştu. 

    Duyurulan tarihten bir hafta erken erişime açılan Marvel Zombies, zombi evrenini daha detaylı açıklamayı amaçlıyor. Awkwafina, David Harbour, Elizabeth Olsen, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne ve Iman Vellani gibi ünlü oyuncular, karakterlerini bu dizide de seslendirecek. Todd Williams ise dizide sevilen karakter Blade’i canlandıracak. 

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

