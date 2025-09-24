Disney+ yine zam yapıyor, ülkemizde de geçerli olacak mı?

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel programındaki konuşmalar nedeniyle yoğun tartışmaların odağında kalan ve boykot çağrılarına konu olan Disney+ platformu, yeni hamlesiyle yine gündeme gelmeyi başardı.

Şimdilik ABD sınırları içerisinde geçerli olacak fiyat artışı 21 Ekim 2025 tarihi itibariyle uygulanacak. Disney+ reklamlı abonelik fiyatı 2$ artışla aylık 12$ olurken Premium abonelik de 3$ zam ile 19$ seviyesine yükselmiş.

Yıl sonuna doğru ya da yeni yıl başında global çapta etkisini göstermesi beklenen fiyat artışı anlaşıldığı kadarıyla yüzde 10-15 arasında değişiyor. Ülkemizde ise reklamlı abonelik 164.90TL iken Premium abonelik 349.90TL.

Bununla birlikte ülkemizde sunulan 3 ay indirimli Disney+ reklamlı abonelik kampanyasının şartları arasında kampanya bitimi 249.90TL olarak ücretlendirmenin devam edeceği notu düşülmüş. Bu da ülkemiz tarafında yüzde 50 civarında bir artış sürprizi yaşayabiliriz anlamına geliyor.

