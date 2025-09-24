Giriş
    Disney+ yine zam yapıyor, ülkemizde de geçerli olacak mı?

    Disney Plus platformu yaşanan tartışmaların gölgesinde sessiz sedasız fiyat artışına gidiyor. ABD abonelik fiyatları yüzde 10-15 arasında değişen yükselişler yaşayacak. 

    Disney Plus Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel programındaki konuşmalar nedeniyle yoğun tartışmaların odağında kalan ve boykot çağrılarına konu olan Disney+ platformu, yeni hamlesiyle yine gündeme gelmeyi başardı. 

    Disney+ yeni fiyatlar

    Şimdilik ABD sınırları içerisinde geçerli olacak fiyat artışı 21 Ekim 2025 tarihi itibariyle uygulanacak. Disney+ reklamlı abonelik fiyatı 2$ artışla aylık 12$ olurken Premium abonelik de 3$ zam ile 19$ seviyesine yükselmiş. 

    Yıl sonuna doğru ya da yeni yıl başında global çapta etkisini göstermesi beklenen fiyat artışı anlaşıldığı kadarıyla yüzde 10-15 arasında değişiyor. Ülkemizde ise reklamlı abonelik 164.90TL iken Premium abonelik 349.90TL.

    Bununla birlikte ülkemizde sunulan 3 ay indirimli Disney+ reklamlı abonelik kampanyasının şartları arasında kampanya bitimi 249.90TL olarak ücretlendirmenin devam edeceği notu düşülmüş. Bu da ülkemiz tarafında yüzde 50 civarında bir artış sürprizi yaşayabiliriz anlamına geliyor. 

