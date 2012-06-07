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Google Street View araçları yaklaşık 8 milyon Km yol katetti

6 yıl
2,3b
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9
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde henüz faaliyete geçmemiş olsa da pek çok kentin sokak sokak görünümlerini Google Maps üzerinde kullanıcılara ulaştıran Street View hizmeti, bugün geldiği son noktayı resmi blogundan paylaştı.

Caddeleri fotoğraflamak için gezen Google Street View araçları, yaklaşık 8 milyon Km yol katetti. Fotoğraflama işlemi sonucunda elde edilen görüntülerin boyutu ise 20 petabyte'ı geçti. Bu dönem boyunca Google sayısız gizliliği ihlal davasına konu oldu.

Haritaların gelişmesine katkıda bulunulan Map Maker platformu, Güney Afrika ve Mısır'ın yanında Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Liechtenstein, Lüksemburg, Yeni Zelanda, Norveç ve İsviçre ülkelerinde kısa süre sonra faaliyete başlayacak. 

Google, araçların yanında sırtta taşınabilen ve Street View Trekker adı verilen kameraların da denemelerini yapıyor. Böylece araçların giremediği caddeler veya ormanlık araziler de hizmetin kapsamına alınmış olacak.

http://google-latlong.blogspot.com/2012/06/never-ending-quest-for-perfect-map.html Yorum Yaz
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The Islander 6 yıl
bizide takan yandex
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Stygián 6 yıl
İlk hizmete girdiği zamanları hatırlıyorum da oldukça heyecan vericiydi.Her teknoloji gibi bu da eskidi...
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tonykelzo 6 yıl
Evet gayet başrılı ama Türkiyeyi görmek isteriz...
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pijama61 6 yıl
adamın şaftı kaymış.
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Yellow Claw 6 yıl
Yandeks
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SEO-Uzmanı 6 yıl
bobasının hayrına mı o kadar yol gitmiş !?
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E_Aydin35 6 yıl
Evet gerçekten çok güzel bir hizmet ayrıca büyük bir projede, 8Milyon km gerçekten inanılmaz uzunluklarda..
Bende kameraların başarısına v ebu hizmete Google Maps'de gezinirken tanık oldum gerçekten çok başarılı,her kesimden görebileceğimiz yolların tepelerin kıyıların her tarafını görebiliyoruz, inşallah Türkiye'ye de gelirler.. :)
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