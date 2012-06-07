Ülkemizde henüz faaliyete geçmemiş olsa da pek çok kentin sokak sokak görünümlerini Google Maps üzerinde kullanıcılara ulaştıran Street View hizmeti, bugün geldiği son noktayı resmi blogundan paylaştı.





Caddeleri fotoğraflamak için gezen Google Street View araçları, yaklaşık 8 milyon Km yol katetti. Fotoğraflama işlemi sonucunda elde edilen görüntülerin boyutu ise 20 petabyte'ı geçti. Bu dönem boyunca Google sayısız gizliliği ihlal davasına konu oldu.





Haritaların gelişmesine katkıda bulunulan Map Maker platformu, Güney Afrika ve Mısır'ın yanında Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Liechtenstein, Lüksemburg, Yeni Zelanda, Norveç ve İsviçre ülkelerinde kısa süre sonra faaliyete başlayacak.





Google, araçların yanında sırtta taşınabilen ve Street View Trekker adı verilen kameraların da denemelerini yapıyor. Böylece araçların giremediği caddeler veya ormanlık araziler de hizmetin kapsamına alınmış olacak.