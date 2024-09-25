Google Haritalar'ın sokak ve uydu görüntüleri daha kaliteli hale geliyor

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Tam Boyutta Gör Google, Haritalar uygulamasındaki Street View (Sokak Görünümü) ve uydu görüntülerini daha kaliteli görüntülerle güncellemeye başladığını duyurdu.

Street View ve uydu görüntüleri yenileniyor

Arama devi, Avustralya, Brezilya,Fransa, Danimarka, Japonya, Filipinler, Meksika, İspanya, Sırbistan, İsviçre ve Güney Afrika dahil yaklaşık 80 ülkedeki Street View görüntülerini güncelliyor. Ayrıca Street View'i Bosna-Hersek, Namibya, Lihtenştayn ve Paraguay'a getiriyor. Google, 2022'de piyasaya sürülen daha taşınabilir Street View kamerasının gelecekte daha da fazla yerin görüntülerini sunmaya yardımcı olacağını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Google, bulutları, gölgeleri, pusları ve sisleri ortadan kaldıran yapay zeka aracı sayesinde Google Haritalar ve Google Earth'de daha keskin uydu görüntülerinin kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Malesef ülkemizde Google Haritalar'ın uydu görüntüleri yıllardır bulanık olduğu için bu gelişmeden yakın zamanda faydalanamayacağız.

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Son olarak Google Earth'ün web sürümünde ve mobil uygulamasında artık eski görüntülere erişilebileceği açıklandı. Bu özelliğe daha önce yalnızca Google Earth Pro masaüstü uygulamasından erişilebiliyordu.

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Google Haritalar'ın sokak ve uydu görüntülerinin kalitesi artıyor