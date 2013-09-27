Google Street View içerisine Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) eklendi

Kişilere bilgisayarları başında dünyayı gezme imkanı sağlayan Street View servisi, eklenen yeni yerler ile her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Geçtiğimiz haftalarda Dubai'de bulunan Burj Klalifa'yı (Burç Halife) ve dünyaca ünlü Galapagos Adaları’nı görüntüleyen servis, şimdi de Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) içerisine giriş yaptı.

1954 yılında 12 farklı ülkenin katılımıyla kurulan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), şuan 20 asıl ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 gözlemci üyeye sahip. İçerisinde oldukça fazla sayıda bilim adamı ve çalışan bulunan tesisin en önemli noktası ise yerin altında bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) denilen parçacık hızlandırıcılarının olduğu bölge. Büyük bir arazinin altında kilometrelerce uzanan dev tünellerde proton denilen atom parçacıkları ya da atom çekirdekleri birbirleriyle çok yüksek hızlarda çarpıştırılabiliyor. İşte bu harika tesisin içerisine girerek kontrol merkezleri ve yeraltı tünelleri, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, 7000 tonluk ATLAS detektörü ve LHC halka üzerinde bulunan ağır-iyon detektörü ALICE’i 360 derece fotoğraflar ile görüntüleyen Google, bilim adına yapılan milyar dolarlık tesisleri gözler önüne seriyor.

Konu hakkında Google tarafından hazırlanan sayfaya ve Street View üzerinden Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) turuna buradan ulaşabilirsiniz.





http://mashable.com/2013/09/26/google-street-view-lhc/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner