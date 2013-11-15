Google Street View, İtalya'nın dünyaca ünlü Venedik şehrini görüntüledi

Birkaç ay içerisinde Galapagos adaları, Museo Lamborghini, CERN, Burç Halife ve HMS Ocelot gibi dünyanın farklı yerlerinde bulunan önemli yapıları, askeri ve teknolojik birimleri ve doğal güzellikleri gezerek karşımıza getiren Google'ın Street View servisi, bu sefer İtalya'nın dünyaca ünlü Venedik şehrini görüntüledi.

Kuzey İtalya'nın doğusunda bulunan İtalya'ya bağlı Venedik şehri, 118 adacık üzerine kurulu ve bu adacıklar birbirinden ayıran 170 kanal ve 400 köprüden oluşuyor. Özellikle sular üzerine kurulu olmasıyla dünyanın her yerinden ciddi oranda turist çeken şehir, artık bilgisayar başından da gezilebiliyor. Şehrin önemli kanalları, sokakları ve meydanları arasında harika bir tur vaat eden Street View, konu hakkında bir de video hazırlanmış durumda.

Yayınlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilir, Venedik'i gezmeye ise buradan başlayabilirsiniz.





http://googleblog.blogspot.com/2013/11/street-view-floats-into-venice.html