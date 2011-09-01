Google Translate, Google+'a bir Chrome eklentisiyle geliyor

Google'ın sosyal ağı Google+ kendi içerisinde bulunmayan pek çok özelliği Chrome tarayıcısı eklentileriyle kullanıcılarına sunuyor. Bu da Google+ için önemli bir avantaj sağlıyor. Bu bakımdan zaman zaman Facebook tarafından engellenen eklentiler de mevcut.





Google mühendisi John Estelle'nin Google+ hesabından duyurduğu Chrome için Google Translate eklentisi Google+ içerisindeki İngilizce olmayan içeriklerin çevrilmesine olanak tanıyor.





Estelle eklentinin Google+ gönderilerini tercüme yaparken aynı zamanda yapılan yorumları da başarılı bir şekilde çevirdiğini belirtiyor.





Aynı internet hizmetinde olduğu gibi Google+ gönderilerinin altında çıkan "Translate" butonuna tıklandığında eklenti tercüme ediliyor ve tercüme edilen metin renklendiriliyor. Orijinal metni görmek isteyenler için "Show Original" butonu da bulunuyor.





Yapılan denemelerde tercümelerin oldukça başarılı olduğu ancak zaman zaman bazı hataların da meydana geldiği tespit edilmiş. Eklentinin ayarlar kısmında ise hangi dilin kullanılacağı, renklendirme seçenekleri, butonun her gönderinin altında mı yoksa araç çubuğunda mı konumlanacağı belirlenebiliyor. Eklenti ayarlarına chrome://extensions/ linkinden ulaşmak mümkün.





İlerleyen aylarda tercüme özelliğinin eklenti ile değil gömülü olarak Google+ içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.