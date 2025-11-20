Google Uçuş Fırsatları erişime açıldı

Google Uçuş Fırsatları nedir?
Google Uçuş Fırsatları platformu, klasik uçuş aramalarından farklı olarak kullanıcıya tek tek rota yazdırmak yerine, bulunduğu bölgeden en avantajlı noktaları otomatik olarak listeleyerek başlıyor. Böylece seyahat etmek isteyen ama nereye gideceğine karar veremeyen kullanıcılar için ilham veren, dinamik bir keşif alanı sunuyor.
Kullanıcılar sohbet robotuna nereye, ne zaman ve nasıl gideceğini doğal dille anlattıktan sonra yapay zekâ arka planda analiz yaparak en uygun tercihleri sıralıyor. Kullanıcı yer belirtmekten ziyade örneğin üst seviye kayak merkezi olan bir yer ya da belirli yemek türünün popüler olduğu bir yer gibi betimlemeler de yapabiliyor.
Beta sürümün en dikkat çeken tarafı, fiyat değişimlerini gerçek zamanlı analiz eden ve fırsat seviyesini görsel göstergelerle işaretleyen öneri sistemi. Kullanıcı, bütçesine ve tarih aralığına göre filtreleme yaparken Google’ın makine öğrenimi modelleri o dönemdeki en akıllı satın alma noktalarını öne çıkarıyor. Özellikle popüler tatil sezonları ve ani fiyat düşüşleri için tasarlanan bu yapı, fırsatları kaçırma riskini en aza indiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: