Web sitelerindeki çerez kabusu yakında sona erebilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör 2018’de yürürlüğe giren Avrupa Birliği'nin çerez izin politikaları, Avrupa’daki internet kullanıcıları için can sıkıcı bir deneyime yol açtı. Ancak Avrupa Komisyonu’nun bugün duyurduğu önemli değişiklikler sayesinde bu çerez karmaşası yakında sona erebilir.

Tercihler artık tarayıcı üzerinden belirlenecek

AB, kullanıcıların her siteye girdiğinden karşı karşıya kaldığı sinir bozucu "çerezleri kabul et/reddet" uyarılarına son vermek için tercihleri doğrudan tarayıcı üzerinden belirlemeye olanak tanıyacak kuralları hayata geçirmeye hazırlanıyor. AB’nin açıklamasında şu ifadelere yer veriliyor: “Kullanıcılar gizlilik tercihlerini merkezi olarak, örneğin tarayıcıdan ayarlayabilecek ve web siteleri bu tercihlere uymak zorunda olacak. Bu da çevrimiçi deneyimi büyük ölçüde kolaylaştıracak."

Bu önemli değişiklik, AB’nin dijital düzenlemeleri sadeleştirmeyi amaçlayan yeni “Dijital Paket” önerilerinin bir parçası. İlk aşamada çerez bildirimleri, tam çözümler tarayıcılara gelene kadar, yalnızca tek tıklamalı basit bir “evet veya hayır” seçeneğine dönüşecek. Web siteleri ise kullanıcıların çerez tercihlerini en az altı ay boyunca geçerli saymakla yükümlü olacak. AB ayrıca, web sitelerinin açılır pencere sayısını azaltmak için, sitelerin ziyaretçi istatistikleri gibi zararsız amaçlar için çerez pencereleri kullanmamasını istiyor.

Avrupa’daki çerez bildirimlerinin fazlalığı, kullanıcıların gizliliklerini düşünmek yerine çoğu zaman sadece bir an önce içeriğe ulaşmak için rastgele bir seçeneğe tıklamasına yol açıyor. Avrupa Komisyonu, yeni düzenlemenin, kullanıcıların çerezler ile ilgili kararları daha doğru şekilde verebilmesini sağlayacağını söylüyor.

Komisyonun bu önerileri yakında Avrupa Parlamentosu'na sunulacak. Eğer tasarı 27 AB üye ülkesi tarafından onaylanırsa, Avrupa'nın çerez kabusu nihayet sona erecek.

