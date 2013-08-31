Google, WIMM Labs firmasını satın aldı, akıllı saat iddiaları güçleniyor





Giderek daha çok oyuncunun adım atmaya başladığı akıllı saat pazarında, Google'ın da kendi projesi üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyordu. Henüz resmi bir teyit gelmese de dolaylı olarak iddiaları güçlendirecek bir bilgi ortaya çıktı.





İki yıl önce akıllı saat konseptinin ilk örneklerinden birisi olarak görülen WIMM One'ı lanse eden WIMM Labs adlı firmayı okuyucularımız hatırlayacaktır. Firma; Android temelli bir işletim sistemi üzerinde çalışan, akıllı telefonlara bağlanarak bildirimleri yansıtan, bunun yanında SDK'sı ile üçüncü taraf uygulamalara da kapı açan WIMM One'ı bir süre satışta tutmuştu.





WIMM One akıllı saatinin özellikleri 667MHz saat hızında çalışan işlemci, 1 inçlik 160x160 piksel çözünürlükte ekran, WiFi, Bluetooth, 32GB'a kadar microSD desteği, 30 saate kadar çalışma süresi şeklinde sıralanıyor. WIMM One aslında bir mini PC olarak görülüyordu ve kayış aksesuarı ile kola takılabiliyordu.





Ancak geçen yıl yaz aylarında firmanın Twitter hesabı kapandı ve WIMM One satışları durduruldu. Firma sadece önemli bir ortaklık aşamasında olduğunu açıklamakla yetinmişti.





WIMM Labs firmasını satın alanın kim olduğu dün Google tarafından yapılan açıklamada ortaya çıktı. Google sözcüsü miktarı açıklanmayan bir bedelle WIMM Labs'ı satın aldıklarını duyurdu. Google'ın WIMM teknolojilerini akıllı saat ve gelecekteki giyilebilir cihazlar için yaptığı çalışmalarda kullanacağı tahmin ediliyor.





Bu satın alma ile Google'ın akıllı saat çalışmalarına aslında geçen seneden bu yana devam ettiği ve bu satın alma ile çalışmaları hızlandırdığı anlaşılıyor. Ancak WIMM Labs teknolojisinin akıllı saatlere özel bir Android sürümü geliştirmek için kullanılacağı konusunda da bilgiler mevcut. Zira WIMM çalışanlarından bir kısmı Android ekibine katılmış durumda.

http://gigaom.com/2013/08/30/google-wimm-labs-smartwatch-acquisition/