Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google akıllı lensini hayata geçirmeye bir adım daha yaklaştı

3 yıl
3,7b
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google akıllı lensini hayata geçirmeye bir adım daha yaklaştı
 Sağlıktan internete, ulaşımdan giyilebilir cihazlara birçok farklı alanda yenilikçi teknolojiler geliştiren Amerikalı teknoloji devi Google, ilgi çekici projelerden birini daha hayata geçirmek için önemli bir adım attı. Geçtiğimiz yıl duyurduğu akıllı lens konseptini gerçeğe dönüştürmek için ilgili departmanlarını yeniden düzenleyen Google, akıllı lensi geliştiren Life Sciences departmanıyla yeni bir firma kurdu. Alphabet başkanı Sergey Brin tarafından bugün yayınlanan açıklamayla, daha önce Google X laboratuvarı bünyesinde çalışan Life Sciences ekibinin bundan sonra Google'ın ana firması Alphabet altında kendi başına bir firma olacağı duyuruldu.
 Akıllı lens projesinin, hayata geçirilip geçirilmeyeceği belli olmayan birçok yenilikçi proje üzerinde çalışan Google X'ten ayrılıp Life Sciences altında geliştirilecek olması, projenin konsept aşamasının ötesine geçmeyi başardığını gösterdi. Kullanıcıların glükoz seviyesini ölçen bu akıllı lens, ölçümlerini kablosuz olarak bir cihaza göndererek kullanıcıların şeker seviyelerini kolay bir şekilde takip edebilmelerini sağlayacak.
 Akıllı lens projesini geliştirmek için geçtiğimiz yıl bir araya gelen ekip zamanla farklı sağlık projeleri üzerinde de çalışmaya başlamış ve bunun sonucunda Life Sciences departmanı ortaya çıkmıştı. Life Sciences'ın üzerinde çalıştığı diğer ilgi çekici projeler arasında kanser oluşumunu engelleyen akıllı bileklik ve kanserli hücrelerinin tespit edilmesini sağlayan hap yer alıyor.

http://www.techradar.com/news/wearables/google-s-smart-contact-lenses-just-went-from-concept-to-reality-1302370 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WB 3 yıl en beğenilen
Adamlar sistemi kurmus, gelecegin temelini atip o gunler geldiginde kasalarini doldurmaya devam ediyorlar. Bizdeyse koalisyonlar, kirmizi cizgiler yok o oyle dedi ama bu boyle yapti vs vs..
Adamlar sistemi kurmus, gelecegin temelini atip o gunler geldiginde kasalarini doldurmaya devam ediyorlar. Bizdeyse koalisyonlar, kirmizi cizgiler yok o oyle d...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mianfei 3 yıl
Mükemmelya keşke mezun olunca böyle bi projede bulunma imkanım olsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tricore 3 yıl
Crashlone
Mission: Impossible - Rogue Nationda zaten ilk gösterimi yapıldı bu teknolojinin çoktan üretildiğine adım gibi eminim.

evet görevimiz tehlikede vardı göz kırpıp fotograf cekiyordu hatta adamlar bırak foto almasını fotograf üzerinde direk harfleri karıştıran çıktılar alıyorlardı , yahu foto almasını geçtim de harfleri karşıtırıyor.... vizonteleden abi akü gitmiş ? madem aküyü aldınız arabayı niye bıraktınız dialoğu geldi aklıma... :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Adamlar akıllı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
adamlar çok güzel projelerle ugraşıyorlar ilerde kasadaki paraları 2 ye katlayacaklar.Helal Google...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Kocakaya 3 yıl
WB
Adamlar sistemi kurmus, gelecegin temelini atip o gunler geldiginde kasalarini doldurmaya devam ediyorlar. Bizdeyse koalisyonlar, kirmizi cizgiler yok o oyle dedi ama bu boyle yapti vs vs..

Haklisin.
Bizdeki Bu Esnaf Zihniyetli Politikacilar oldugu muddetce daha cok cekeriz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crashlone 3 yıl
Mission: Impossible - Rogue Nation'da zaten ilk gösterimi yapıldı bu teknolojinin çoktan üretildiğine adım gibi eminim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
montevo 3 yıl
bizim gençler için en gerekli akıllı cihaz akıllı uçkur olur herhalde.hiç konuşma tanışma olmadan eve atacak adam bulur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 3 yıl en beğenilen
Adamlar sistemi kurmus, gelecegin temelini atip o gunler geldiginde kasalarini doldurmaya devam ediyorlar. Bizdeyse koalisyonlar, kirmizi cizgiler yok o oyle dedi ama bu boyle yapti vs vs..
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Galaxy S6 Edge+ inceleme videosu "Daha büyük ekran, daha güçlü donanım" 3 yıl Windows 10 Kısayolları ve AutoHotkey özel inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim