Google akıllı lensini hayata geçirmeye bir adım daha yaklaştı

Sağlıktan internete, ulaşımdan giyilebilir cihazlara birçok farklı alanda yenilikçi teknolojiler geliştiren Amerikalı teknoloji devi Google, ilgi çekici projelerden birini daha hayata geçirmek için önemli bir adım attı. Geçtiğimiz yıl duyurduğu akıllı lens konseptini gerçeğe dönüştürmek için ilgili departmanlarını yeniden düzenleyen Google, akıllı lensi geliştiren Life Sciences departmanıyla yeni bir firma kurdu. Alphabet başkanı Sergey Brin tarafından bugün yayınlanan açıklamayla, daha önce Google X laboratuvarı bünyesinde çalışan Life Sciences ekibinin bundan sonra Google'ın ana firması Alphabet altında kendi başına bir firma olacağı duyuruldu.



Akıllı lens projesinin, hayata geçirilip geçirilmeyeceği belli olmayan birçok yenilikçi proje üzerinde çalışan Google X'ten ayrılıp Life Sciences altında geliştirilecek olması, projenin konsept aşamasının ötesine geçmeyi başardığını gösterdi. Kullanıcıların glükoz seviyesini ölçen bu akıllı lens, ölçümlerini kablosuz olarak bir cihaza göndererek kullanıcıların şeker seviyelerini kolay bir şekilde takip edebilmelerini sağlayacak.



Akıllı lens projesini geliştirmek için geçtiğimiz yıl bir araya gelen ekip zamanla farklı sağlık projeleri üzerinde de çalışmaya başlamış ve bunun sonucunda Life Sciences departmanı ortaya çıkmıştı. Life Sciences'ın üzerinde çalıştığı diğer ilgi çekici projeler arasında kanser oluşumunu engelleyen akıllı bileklik ve kanserli hücrelerinin tespit edilmesini sağlayan hap yer alıyor.



http://www.techradar.com/news/wearables/google-s-smart-contact-lenses-just-went-from-concept-to-reality-1302370