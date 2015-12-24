Google arama sonuçlarına "su terazisi" eklendi

Google'ın arama sonuçlarında birçok interaktif sonuç görüntüleniyor. Ancak yeni ortaya çıkartılan bir özellik, direkt olarak sonuç sayfasında sanal su terazisi ile ölçüm yapılmasına imkan tanıyor.

Bunu özellik için iOS ya da Android cihazlarda Chrome tarayıcı ya da resmi Google arama uygulamasının kurulu olması gerekiyor. Sadece İngilizce dili seçili arama sonuçlarında kullanılabilen su terazisi, arama kutusuna "Bubble Level" yazılması ile ortaya çıkıyor ve cihazların dahili hareket sensörlerinden yararlanarak yüzeylerin "derece bazlı eğiminin" ölçülmesine imkan tanıyor.

Elbette profesyonel bir çözüm olmayan özellik, herşeye rağmen ayrı bir uygulama yüklemek yerine daha hızlı bir seçenek ortaya koyuyor.

http://www.androidpolice.com/2015/12/23/searching-bubble-level-in-google-on-your-phone-gives-you-an-interactive-bubble-indicator/