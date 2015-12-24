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Google arama sonuçlarına "su terazisi" eklendi

Arama sonuçlarını interaktif olarak geliştirmeye devam eden Google, bir Reddit kullanıcısı tarafından ortaya çıkartılan özelliğe göre arama sonuçlarına su terazisi de eklendi.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google arama sonuçlarına

Google'ın arama sonuçlarında birçok interaktif sonuç görüntüleniyor. Ancak yeni ortaya çıkartılan bir özellik, direkt olarak sonuç sayfasında sanal su terazisi ile ölçüm yapılmasına imkan tanıyor.
Bunu özellik için iOS ya da Android cihazlarda Chrome tarayıcı ya da resmi Google arama uygulamasının kurulu olması gerekiyor. Sadece İngilizce dili seçili arama sonuçlarında kullanılabilen su terazisi, arama kutusuna "Bubble Level" yazılması ile ortaya çıkıyor ve cihazların dahili hareket sensörlerinden yararlanarak yüzeylerin "derece bazlı eğiminin" ölçülmesine imkan tanıyor.
Elbette profesyonel bir çözüm olmayan özellik, herşeye rağmen ayrı bir uygulama yüklemek yerine daha hızlı bir seçenek ortaya koyuyor.

http://www.androidpolice.com/2015/12/23/searching-bubble-level-in-google-on-your-phone-gives-you-an-interactive-bubble-indicator/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 3 yıl en beğenilen
Google senin telefonun jiroskobuyla ne işin var söyle bi hele :D
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BekirTemel 3 yıl
Teşekkürler gugıl amca.
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Reverans! 3 yıl
Çok gerekli birşey değil
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津波 3 yıl
Bu tür şeyler çaresiz kalındığında işe yarıyor. Mesela buzdolabının yamuk olduğunu bir ayağının yüksekte olduğunu zannediyordum. Uygulamalarda su terazisini yükleyip kullanmıştım. İşe de yaradı yani. Buzdolabının değil etrafındaki dolabın yamuk olduğunu buldurmuştu en azından
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ukilavuz 3 yıl
LazÄ±m olur dursun kenarda
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Spinata 3 yıl
Geçenlerde akvaryumla uğraşırken nerdeydin google. Üşenmesem bahauslardan mahauslardan su terazisi ütteleyecektim. Neyse gerek kalmadı.
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GenkaNuank 3 yıl
Nexus 5i niye desteklemiyor anlamış değilim
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esmerbuyucu 3 yıl en beğenilen
Google senin telefonun jiroskobuyla ne işin var söyle bi hele :D
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