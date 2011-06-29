Google artık içerik yazarlarını da görüntüleyecek





Teknoloji devi Google bünyesinde barındırdığı milyonlarca veriyi atıl olarak bekletmek yerine farklı projelerle yine internet kullanıcılarına sunmaya çalışıyor. Ancak bazı projeler özel hakların ihlali kapsamında da değerlendirilebiliyor. Google'ın son yeniliği bu anlamda bir tartışma başlatacak gibi görünüyor.

Bilindiği gibi arama sonuçlarında blog yazarlarının bloglarına ekledikleri içerikler de listeleniyor. Artık bundan sonra içerikler arama sonuçlarında görüntülendiğinde sağ tarafta içerik sahibinin profil resmi de görüntülenecek ve bu resimden Google profiline link verilecek.

Bu yenilik, içerik yazdıkları blog veya site ile Google profilini ilişkilendiren yazarların resimlerini gösterebilecek. Eklediği içeriklerin yanında kim olduğunu da dünyaya duyurmak isteyen blog yazarları için önemli bir fırsat.

Ancak özellikle anonim içerikler ekleyen veya hayranı olduğu ünlülere gizli olarak samimi duygularını dile getiren yazarlar gibi profillerinin görüntülenmesini istemeyen kişilerin çok rahatsız olacakları tahmin ediliyor.

Yenilik şimdilik sadece bir pilot program çerçevesinde seçilmiş kişilere yönelik olarak uygulanıyor. Bu yeniliğin içinde olmak istemeyen yazarlar için ise Google hesaplarında böyle bir seçeneğin olacağı belirtiliyor.