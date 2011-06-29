Google artık içerik yazarlarını da görüntüleyecek

Haber Editörü
Teknoloji devi Google bünyesinde barındırdığı milyonlarca veriyi atıl olarak bekletmek yerine farklı projelerle yine internet kullanıcılarına sunmaya çalışıyor. Ancak bazı projeler özel hakların ihlali kapsamında da değerlendirilebiliyor. Google'ın son yeniliği bu anlamda bir tartışma başlatacak gibi görünüyor.
Bilindiği gibi arama sonuçlarında blog yazarlarının bloglarına ekledikleri içerikler de listeleniyor. Artık bundan sonra içerikler arama sonuçlarında görüntülendiğinde sağ tarafta içerik sahibinin profil resmi de görüntülenecek ve bu resimden Google profiline link verilecek.
Bu yenilik, içerik yazdıkları blog veya site ile Google profilini ilişkilendiren yazarların resimlerini gösterebilecek. Eklediği içeriklerin yanında kim olduğunu da dünyaya duyurmak isteyen blog yazarları için önemli bir fırsat.
Ancak özellikle anonim içerikler ekleyen veya hayranı olduğu ünlülere gizli olarak samimi duygularını dile getiren yazarlar gibi profillerinin görüntülenmesini istemeyen kişilerin çok rahatsız olacakları tahmin ediliyor.
Yenilik şimdilik sadece bir pilot program çerçevesinde seçilmiş kişilere yönelik olarak uygulanıyor. Bu yeniliğin içinde olmak istemeyen yazarlar için ise Google hesaplarında böyle bir seçeneğin olacağı belirtiliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
facebook'tanda iyicene soğumuştum ! :(
bütün eş dost akraba vs. tavsiye edilebilinecek seviyede
daha iyi bir alternatif arıyordum zaten !
plus.google.com/... gördüm
işte o an tamamdı
işte bu dur dedim
o an da :)
Tati$ilmaz payla$ilir
Ad Soyad yazınca bir tek ben mi çıkıcam şimdi, yoksa facebooktaki gibi liste mi çıkıcak. Bence liste çıkar. Ya da hemen gidip Obama, Erdoğan, Putin falan alıp geliyim. ;)
yakında facebook sizlere ömür ! :D
şimdiden kendi adınızı hemen alın derim. :D
sistem süper çalışıyor :D
tavsiye olunur :]~
güzel yapar :)
+1 :D