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Google artık içerik yazarlarını da görüntüleyecek

7 yıl
1,7b
1
7
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji devi Google bünyesinde barındırdığı milyonlarca veriyi atıl olarak bekletmek yerine farklı projelerle yine internet kullanıcılarına sunmaya çalışıyor. Ancak bazı projeler özel hakların ihlali kapsamında da değerlendirilebiliyor. Google'ın son yeniliği bu anlamda bir tartışma başlatacak gibi görünüyor.
Bilindiği gibi arama sonuçlarında blog yazarlarının bloglarına ekledikleri içerikler de listeleniyor. Artık bundan sonra içerikler arama sonuçlarında görüntülendiğinde sağ tarafta içerik sahibinin profil resmi de görüntülenecek ve bu resimden Google profiline link verilecek. 
Bu yenilik, içerik yazdıkları blog veya site ile Google profilini ilişkilendiren yazarların resimlerini gösterebilecek. Eklediği içeriklerin yanında kim olduğunu da dünyaya duyurmak isteyen blog yazarları için önemli bir fırsat. 
Ancak özellikle anonim içerikler ekleyen veya hayranı olduğu ünlülere gizli olarak samimi duygularını dile getiren yazarlar gibi profillerinin görüntülenmesini istemeyen kişilerin çok rahatsız olacakları tahmin ediliyor.
Yenilik şimdilik sadece bir pilot program çerçevesinde seçilmiş kişilere yönelik olarak uygulanıyor. Bu yeniliğin içinde olmak istemeyen yazarlar için ise Google hesaplarında böyle bir seçeneğin olacağı belirtiliyor. 

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Almora_07 7 yıl
böyle olursa güzel olur değer katılmış olur biraz belki
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séquestre 7 yıl
Bazılarının işine yarayabilir ..
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SEO-Uzmanı 7 yıl
ilk görüşte aşk'a inanır mısın !? :D
facebook'tanda iyicene soğumuştum ! :(
bütün eş dost akraba vs. tavsiye edilebilinecek seviyede
daha iyi bir alternatif arıyordum zaten !
plus.google.com/... gördüm
işte o an tamamdı
işte bu dur dedim
o an da :)
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blue55 7 yıl
plus.google.com/...
Tati$ilmaz payla$ilir
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Xagdas 7 yıl
erencexor sağolasın. Kayıt için girdim ama pek ismim soyismim "bana özel" kalacakmış gibi gelmedi, keşke öyle olsa...
Ad Soyad yazınca bir tek ben mi çıkıcam şimdi, yoksa facebooktaki gibi liste mi çıkıcak. Bence liste çıkar. Ya da hemen gidip Obama, Erdoğan, Putin falan alıp geliyim. ;)
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SEO-Uzmanı 7 yıl
işte olay bu dur ! :) plus.google.com/...
yakında facebook sizlere ömür ! :D
şimdiden kendi adınızı hemen alın derim. :D
sistem süper çalışıyor :D
tavsiye olunur :]~
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SEO-Uzmanı 7 yıl
google yaparsa !
güzel yapar :)
+1 :D
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