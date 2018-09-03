Google bu sene Pixel marka bir akıllı saat çıkarmayacak

Son birkaç aydır Google'ın bu yıl Pixel markalı bir Wear OS akıllı saat çıkarabileceğine yönelik söylentiler var. Şirketin yeni Pixel akıllı telefonlarını tanıtmak için Ekim ayında bir etkinlik gerçekleştirmesi bekleniyor. Yeni Pixel Watch'un bu etkinlikte duyurabileceğine inanılıyordu. Google, bu yıl yeni bir akıllı saat çıkarmayacağını doğruladı.

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Wear OS mühendislik direktörü Miles Barr bu hafta Berlin'deki IFA 2018'de, teknoloji sitesi Tom’s Guide'a Google’ın bu yıl kendi akıllı saatini çıkarmayacağını söyledi. Barr ayrıca "Herkese uyan bir akıllı saat çıkarmak, henüz o noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Şu an için iş ortaklarımıza odaklanmış durumdayız" dedi. Google bunun yerine Wear OS işletim sistemini iyileştirmeye mesai harcayacak.

Qualcomm yeni akıllı saat işlemcisini tanıtacak

Google henüz bir akıllı saat çıkarmayı düşünmese de Wear OS platformunu parlak bir yıl bekliyor. Qualcomm yakında Wear OS işletim sistemi ile çalışan akıllı saatlere özel olarak geliştirdiği yeni işlemcisini tanıtacak. Buna rağmen Google'ın kendi akıllı saatini çıkarmaya yönelik bir düşüncesinin olmaması son derece enteresan.

https://www.tomsguide.com/us/no-pixel-watch-this-year,news-27956.html