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    Google, kırık Pixel Watch ekranını para karşılığında bile onarmıyor

    Pixel Watch kullanıcıları akıllı saatlerinin ekranını kırmaları halinde onarım için Google'dan herhangi bir hizmet alamıyor. Şirket şu anda herhangi bir tamir seçeneği sunmadığını doğruladı.
    Google, kırık Pixel Watch ekranını parayla bile onarmıyor Tam Boyutta Gör
    Elektronik cihazların onarımı karmaşık olabileceği için bu süreç birçok kişi için göz korkutucu olabiliyor. Özellikle de cihazlar akıllı saat modelleri gibi küçüldükçe işler daha da zorlaşır. Teknoloji devi Google'dan bu konuyla ilgili dikkat çekici bir doğrulama geldi.

    Arama devi kırılan bir Pixel Watch ekranını onarmak için şu anda herhangi bir yol sunmadığını resmen kabul etti ve birçok kişinin zaten tahmin ettiği bir gerçeği doğrulamış oldu. Evet yanlış okumadınız Google, kendi piyasaya sürdüğü akıllı saati için henüz bir onarım seçeneği sağlamıyor.

    Google, kırık Pixel Watch ekranını parayla bile onarmıyor Tam Boyutta Gör

    Tamir yok değişim var

    Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket yetkilisi "Şu anda Google Pixel Watch için herhangi bir onarım seçeneğimiz bulunmuyor. Saatiniz hasar gördüyse, değiştirme olanaklarını öğrenmek için Google Pixel Watch Müşteri Destek Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz" dedi.

    Google'ın Pixel Watch için uzatılmış garanti sunmadığını belirtelim. Sınırlı garanti de düşme veya kazara çarpma sonucu oluşan hasarları kapsamıyor. Yani kısacası Pixel Watch'unuz kazara zarar görürse, sorunu çözmek için kendi imkânlarınızla baş başa kalıyorsunuz.

    Google, kırık Pixel Watch ekranını parayla bile onarmıyor

    Ekran onarımı mümkün

    Daha önce iFixit uzmanları Pixel Watch'u parçalarına ayırmış ve ekrana erişim zor olsa da değiştirmenin teknik olarak mümkün olduğunu ortaya çıkarmıştı. Hatta uzmanlar yeni ekranın nasıl takılacağına dair ayrıntılı talimatlar bile hazırladı, ancak Google'ın bu yedek parçaları ayrı olarak tedarik etmemesi işi bozuyor.

    Google'ın Ekim ayında aynı tasarımı paylaşacak Pixel Watch 2'yi tanıtmasıyla durum değişebilir. Kaliforniyalı yetkililer hafta başında elektronik üreticilerinin 50 dolar ve üzeri fiyatlı cihazlar için en az üç yıl, 100 dolar ve üzeri fiyat etiketine sahip cihazlar için ise yedi yıl parça tedariki sağlamasını gerektiren bir yasa çıkardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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