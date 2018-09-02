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Yerli helikopter T625'in motor çalıştırma testi başarıyla gerçekleştirildi

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk uçuşunu gerçekleştirebilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Helikopterin 'palli motor çalıştırma testi' başarıyla gerçekleştirildi.
8 ay
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Savunma Sanayi
Onur Seven
Haber Editörü
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En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri'nin 'palli motor çalıştırma testi' başarıyla gerçekleştirildi.
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Milli imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanmakta olan Türkiye'nin ilk özgün helikopteri geniş bir görev yelpazesine sahip olacak. Böylelikle taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen yerli helikopter 12 yolcu kapasiteli olacak.
Yerli helikopter T625'in motor çalıştırma testi başarıyla gerçekleştirildi

Milli kaynaklar kullanılarak geliştirildi

Yerli helikopterin yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerinin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.
Motor çalıştırma ve yer testleri başarıyla tamamlan T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk uçuşu planlarda bir aksilik olmazsa 6 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşecek. 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülen yerli helikopterin EASA (European Aviation Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye edilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor.

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simbolmina 8 ay en beğenilen
Vatansever arkadaşlar sanıyor ki muhalif kesim basarisizlik söz konusu olunca seviniyorlar. Muhalif kesim yalan söylenmesine ve insanların kandırılmasına kızıyor ve yalanlar ortaya çıkınca seviniyor. Şahsen muhalif kesimin daha vatansever olduğunu düşünüyorum. Ülke kaynaklarının birilerine peskes çekilmesine, olmayacak projelere para harcanmasına karşı çıkıyor her zaman.
Tarih şimdiye kadar onları hep haklı çıkardı.
Vatansever arkadaşlar sanıyor ki muhalif kesim basarisizlik söz konusu olunca seviniyorlar. Muhalif kesim yalan söylenmesine ve insanların kandırılmasına kızıy...
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5 Yanıt Yanıtla +90
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nocomment 8 ay
İlla bir kulp takmaya çalışan güruh gelmeden hemen tebrik edeyim.
"Motoru yerli değil" grubu da damlar birazdan. İlk 5 prototip yabancı motor kullanacak. Seri üretim aşamasında yerli motor öngörülüyor. Bu konuda da baya aşama kaydedildi.
İlla bir kulp takmaya çalışan güruh gelmeden hemen tebrik edeyim."Motoru yerli değil" grubu da damlar birazdan. İlk 5 prototip yabancı motor kullanacak. Ser...
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3 Yanıt Yanıtla +38
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Kefelon 8 ay
Yanlış anlamayın ama kağıt üretmeyi bile bırakmışken bir anda sıfırdan helikopter yapabileceğimize inancım tahmin edebileceğiniz gibi çok yüksek değil...
2 Yanıt Yanıtla +22
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bozalp21 8 ay
Nu kötülüyenleri anlamak zor ?! Bu araçları Ak Parti, CHP, MHP vs. yapmıyor; sadece kimin döneminde proje tasarım-üretim aşamasına geçiyorsa siyaseten ekmeğini o yiyor. Hükümet-Muhalif olayı yok burda. Çok isteyen seçimi kazansın o kendi reklamını yapsın ... Her kesim için bu kadar taraf olmanın anlamı ne onu anlamak gerçekten çok güç!..
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ssbrutality 8 ay
aha gene haberleşip gelmişler.
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Francis J. Underwood 8 ay
Hayırlı olsun tebrik ederim
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axiprens 8 ay
Yahu burasi teknoloji sitesi bize ne helikopterden diyenleri bekliyorum, haber begenmez tayfa, sesinizi duyalim...
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dobrasam 8 ay
Değerli arkadaşlar biz demiyoruz illa %💯 yerli olsun, isterse %10 yerli olsun yine mutlu oluruz gurur duyarız, biz sadece yalan dolana sahtekarlığa karşıyız, daha önce yerli ve milli denilen herşey ithal çıktı, dürüst olun yeterli fazla bir şey istemiyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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YoldaşNapolyon 8 ay dobrasam
Adam gelmiş yerli otomobil nerede diye bize soruyor.
Sanki propagandayi yapan bizmisiz gibi.
Tai'nin helikopteri habere konu oluyor. Birisi kağıt üretmeyi bırakmışız diyor öteki milli proje böyle olmaz çiftçi de kazanmalı diye yorum atıyor.
Arkadaşlar Türk Havacılık ve Uzay Sanayi yazıyor en başta, helikopter ile ilgili yorum yapmak daha doğru olmaz mı?
Mesela bu helikopterin iniş takımları yerli değil hidrolik ve pnömatik kısımlar ile İspanyol CESA firması ilgileniyor.
Helikopteri satan biz miyiz? Hakkı bize mi ait?
Evet bize ait para bize gelecek
Elbette alt sistemlerinde farklı üreticiler de ekmek yiyecek
İspanyol, İngiliz, Amerikalı olabilir bu adamlar havacılıkta markalar bizim hemen o aşamalara gelmemizi beklemeyin.
Bu iş böyle arkadaşlar.
Takılmışız bir yerli milli kompleksine millet olarak.
1 Yanıt Yanıtla +5
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alito 8 ay
Bu ülkenin kendi başına motor geliştirip üretmesi için, hiçbir patenti ihlal etmeden bunu başarması lazım. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş, neyi geliştirip üretecek bu ülke. Lastik eldiveni bile dışarıdan ithal ediyoruz. Artık kendimize gelip, bu politik göz boyamalara alet olmamamız lazım.
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AqRaMa 8 ay
çinlilerde seneler öncesine kadar telefon üretemiyordu şimdi pazarın lideriler açık ara
yani ülke savunma sanayi öyle ha diyince arşa yükselmez. adım adım.
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Şuan noluyo 8 ay
tebrik ederim. diğer arkadaşlar gibi kıçıma pijamamı çekip % kaç yerli ebe übe demicem. TEBRİK EDERİM
İNŞALLAH ÜRETİMLERİMİZ BAŞKA ALANLARDA %100 YERLİ OLARAK DEVAM EDER.
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12 Angry Men 8 ay
O değil de yerli otomobil işi ne oldu ? Seçim dönemi her gün haberini yapıyordunuz, şimdi hiç ses seda yok.
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Kefelon 8 ay
Yanlış anlamayın ama kağıt üretmeyi bile bırakmışken bir anda sıfırdan helikopter yapabileceğimize inancım tahmin edebileceğiniz gibi çok yüksek değil...
1 Yanıt Yanıtla +22
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kozmodov 8 ay Kefelon
Kağıdı üretememizin sebebi teknolojimizin olmamasıyla alakalı değil ki.
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