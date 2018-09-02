Yerli helikopter T625'in motor çalıştırma testi başarıyla gerçekleştirildi

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri'nin 'palli motor çalıştırma testi' başarıyla gerçekleştirildi.

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Milli imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanmakta olan Türkiye'nin ilk özgün helikopteri geniş bir görev yelpazesine sahip olacak. Böylelikle taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen yerli helikopter 12 yolcu kapasiteli olacak.

Milli kaynaklar kullanılarak geliştirildi

Yerli helikopterin yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerinin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Motor çalıştırma ve yer testleri başarıyla tamamlan T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk uçuşu planlarda bir aksilik olmazsa 6 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşecek. 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülen yerli helikopterin EASA (European Aviation Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye edilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor.