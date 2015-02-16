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Google bu yıl çift işletim sistemli bir Chromebook modeli piyasaya sürebilir

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google bu yıl çift işletim sistemli bir Chromebook modeli piyasaya sürebilir

2013 yılında Chromebook Pixel ile Chromebook ailesine yeni bir boyut kazandıran Google, bu yıl da önemli bir yenilik ile Chromebook konseptinin daha fazla ilgi görmesini sağlayabilir. Yenilik ise tasarım ve yazılım ile ilgili. 

Gelen bilgilere göre Google, tablet PC tarzında ayrılabilir klavyeye sahip bir Chromebook modeli geliştiriyor. Klavyesinden ayrılarak bir tablet haline dönüşebilen bu cihaz, işletim sistemini de Android'e çeviriyor. Yani Chrome OS platformu klavye üzerinde yüklü durumda. Buna benzer örnekleri geçen yıl Windows tarafında görmüştük.

Google yeni Chromebook konsepti üzerindeki çalışmalarını tamamlamak üzere. Mayıs ayındaki I/O 2015 geliştirici konferansında sahne alacak yeniliklerden birisi bu melez Chromebook modeli olacak. 

Lansman sonrasında Google'ın ortaklarına yeni konsepti lisanslamaya başlayacağı belirtiliyor. Yılın ikinci yarısında ise bu yeni melez Chromebook modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor.  

http://www.ubergizmo.com/2015/02/googles-rumored-2-in-1-chromebooks-will-exit-development-in-q1-2015-rumor/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Donanım güçlü olur umarım

Chromebook bence tek başına düşünülemez ancak Android ile birlikte gelirse ve fiyatta uygun olursa neden olmasın?
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