Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google çevrimiçi video hizmeti veren Hulu'yu satın almak için pazarlık yapıyor

7 yıl
4b
1
4
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnternet erişiminin büyük aşama katedip gigabyte seviyesindeki hızlara çıkması internet üzerinden içerik yayınlama alanında büyük gelişmeler yaşanmasına neden oldu. Uygun hızlarda YouTube üzerinde Full HD ve 3D içerikler bile izlenebilirken, film ve dizi gibi içeriklerin kiralanarak çevrimiçi izlenmesi konusunda pek çok firma atılım yaparak devler arasında yerini aldı. 

Aylık ücret ödeyerek belirli TV kanallarını da izleyebildiğiniz bu alanda en büyüklerden iki tanesi Netflix ve Hulu diğer dev firmaların iştahını kabartmaya devam ediyor.

Çevrimiçi video paylaşımı alanında piyasanın en büyüğü olan YouTube'un sahibi Google çevrimiçi film ve dizi kiralama pazarında daha büyük olabilmek için Apple'ın da bir dönem hedefinde olan Hulu firmasına gözünü dikmiş durumda.

AllThingsD sitesinin haberine göre Google yeniden tasarlayarak hem ABD'de hem de İngiltere'de piyasaya sürmeyi düşündüğü Google TV arefesinde çevrimiçi TV sitesi Hulu'yu satın alarak set üstü kutularının yazılımını daha iyi bir şekilde desteklemek istiyor. Google'ın karşısında ise sağlam tekliflerle gelen Yahoo, Amazon ve Dish Network bulunuyor.

Pazarlıkların hangi miktarlar üzerinde döndüğüne dair bir kesinlik yok ancak Financial Times 2 yıl için Hulu sitesini ve sunduğu hizmetleri satın almanın bedelini 1.5 - 2 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Ancak Google daha farklı bir teklifle Hulu sahiplerinin karşısına çıkabilir.

Google'ın Hulu'yu satın alarak YouTube ile entegre etmesi yeni tekel davalarına da yol açacak. Çünkü çevrimiçi içerik akışı pazarının tek takimi konumuna yükselmiş olacak. Hulu'nun sahibi olan Disney, News Corp. ve General Electric / Comcast ortaklığına ait sözcülerin sitenin tamamen satılması şeklinde bir durumun söz konusu olmadığına dair görüş bildirdikleri belirtiliyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Erasmus78 7 yıl
Google'in Hulu'yu satın almak istemesinin en önemli nedeni iTunes Store'a rakip olabilmektir. Zira iTunes Store şu anda dijital müzik piyasasının %80 den fazlasına, dijital film pazarının %65,8 ine, E-Book pazarının ise %44 üne hükmediyor ve bu oranlar her yıl hızla artmakta. Bir de rakibinin olmadığı "Akademik Döküman" yayınları pazarı var. iTunes Store şu anda en ciddi akademik kaynak konumundadır. Hatta üniversiteler (stanford ile başladı ve hızla yayılıyor) dersleri podcasts olarak iTunes Store'a yüklüyorlar.

Google buradaki mamadan pay kapmak istiyor. Ancak çok çok çok geç kalınmış bir hamle. Zira alışkanlıkları değiştirmek gerçekten zordur. Başarabilirse helal olsun Google'a!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cashr00t 7 yıl
Bu googlede para bitmez x)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Sanıyorum Hulu'yu almak istemesinin sebebi Google TV adlı cihazla alakalı yapmak istediği çevrimiçi Tv ile ilgili fikirleri..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 7 yıl
Google böyle bir hizmeti YouTube'a entegre ederse gerçekten hoş olur.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl AMD'nin yeni CEO'su iddialı konuştu: "Avcı biz olacağız" 7 yıl Sony'nin Kişisel Üç Boyutlu gözlüğünü inceledik 7 yıl Samsung'un 5.3-inç ekrana sahip yeni telefonu Galaxy Note'u inceledik 7 yıl Avea ile AveaLabs'i konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim