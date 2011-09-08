Google çevrimiçi video hizmeti veren Hulu'yu satın almak için pazarlık yapıyor

İnternet erişiminin büyük aşama katedip gigabyte seviyesindeki hızlara çıkması internet üzerinden içerik yayınlama alanında büyük gelişmeler yaşanmasına neden oldu. Uygun hızlarda YouTube üzerinde Full HD ve 3D içerikler bile izlenebilirken, film ve dizi gibi içeriklerin kiralanarak çevrimiçi izlenmesi konusunda pek çok firma atılım yaparak devler arasında yerini aldı.





Aylık ücret ödeyerek belirli TV kanallarını da izleyebildiğiniz bu alanda en büyüklerden iki tanesi Netflix ve Hulu diğer dev firmaların iştahını kabartmaya devam ediyor.





Çevrimiçi video paylaşımı alanında piyasanın en büyüğü olan YouTube'un sahibi Google çevrimiçi film ve dizi kiralama pazarında daha büyük olabilmek için Apple'ın da bir dönem hedefinde olan Hulu firmasına gözünü dikmiş durumda.





AllThingsD sitesinin haberine göre Google yeniden tasarlayarak hem ABD'de hem de İngiltere'de piyasaya sürmeyi düşündüğü Google TV arefesinde çevrimiçi TV sitesi Hulu'yu satın alarak set üstü kutularının yazılımını daha iyi bir şekilde desteklemek istiyor. Google'ın karşısında ise sağlam tekliflerle gelen Yahoo, Amazon ve Dish Network bulunuyor.





Pazarlıkların hangi miktarlar üzerinde döndüğüne dair bir kesinlik yok ancak Financial Times 2 yıl için Hulu sitesini ve sunduğu hizmetleri satın almanın bedelini 1.5 - 2 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Ancak Google daha farklı bir teklifle Hulu sahiplerinin karşısına çıkabilir.





Google'ın Hulu'yu satın alarak YouTube ile entegre etmesi yeni tekel davalarına da yol açacak. Çünkü çevrimiçi içerik akışı pazarının tek takimi konumuna yükselmiş olacak. Hulu'nun sahibi olan Disney, News Corp. ve General Electric / Comcast ortaklığına ait sözcülerin sitenin tamamen satılması şeklinde bir durumun söz konusu olmadığına dair görüş bildirdikleri belirtiliyor.