Google daha fazla ülkeye Chromebook ürünleri göndermeye başlıyor





Google'ın Chrome OS adlı çevrimiçi olarak çalışan işletim sistemi ile birlikte sunduğu Chromebook modelleri düşük satış rakamlarında kaldığı için eleştirilse de, Google ekosistemi desteklemeye devam ediyor.





Chromebook modelleri ABD, İngiltere gibi dünyada 11 ülkede yaklaşık 2200 noktada satılmakta. Google ortak listesine yeni perakende mağazaları ekleyerek bu sayıyı 6600'a çıkarmayı planlıyor.





Best Buy ve Amazon yanında Walmart ve Staples da ABD'de Chromebook satışına başlayacak. İngiltere'de Tesco, Hollanda'da MediaMarkt ve Saturn, İsveç'te Elgigan, Fransa'da FNAC, Avusturalya'da JB HiFi ve Harvey Norman zincirleri Chromebook ürünleri satışına başlayacak.





Özellikle eğitim ve aile kategorisinde müşteri hedefleyen Google, yaz sonundaki okul ihtiyaç alışverişlerinden faydalanmak istiyor. Cihazların 200$ gibi başlangıç fiyatlarına sahip olması da bir avantaj. Google yıl sonuna doğru daha fazla ülkeye ürünlerinden göndermeyi de istiyor.





http://googleblog.blogspot.com/2013/06/chromebooks-coming-to-more-stores-near.html