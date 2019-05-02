Google’dan, size özel şiirle portre resmi hazırlayan yapay zeka

Google’dan birçok örnek görüyoruz. Mesela girdiğiniz notaları Johann Sebastian Bach tarzına uygun olarak armonik hale getiren Doodle’ı sizlere şiir yazıyor. Yapay zekanın ilginç kullanım alanlarına’dan birçok örnek görüyoruz. Mesela girdiğiniz notaları Johann Sebastian Bach tarzına uygun olarak armonik hale getiren Doodle’ı sizlere aktarmıştık . Bu sefer yapay zeka sizin için

“Şiir Portresi”

Google’ın yapay zekasına istediğiniz kelimeyi veriyorsunuz. 19. yüzyıl şairlerinin yazdığı şiirlerle eğitilmiş olan yapay zeka, girdiğiniz kelimeyi alarak özel bir şiir oluşturuyor. Son aşamada kameranız varsa kendinizi çekerek resminizin şiirle birleşmesini sağlayabilirsiniz. Böylece kendi “şiir portrenizi” oluşturmuş oluyorsunuz.

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Tahmin edebileceğiniz gibi yapay zeka İngilizce şiirler yazıyor. Bu yüzden denemek istiyorsanız İngilizce kelimeler girmeniz gerek. Şiir portresinin tasarımcısı Es Delvin, yapay zekayı eğitirken 20 milyondan fazla kelime kullandıklarının altını çiziyor.

Yapay zeka, girdiğiniz bazı sözcükleri kabul etmeyebiliyor. Ayrıca kabul etse bile ara ara anlamsız cümleler kurduğuna şahit olabiliyorsunuz. Yine de genellikle güzel şiir cümleleri oluşturduğu söylenebilir. Siz de kendi kelimeniz ve fotoğrafınız ile deneme yapmak istiyorsunuz bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/05/02/google-AI-poetry-algorithm-teen-angst/