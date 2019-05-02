Google’dan, size özel şiirle portre resmi hazırlayan yapay zeka

“Şiir Portresi”
Google’ın yapay zekasına istediğiniz kelimeyi veriyorsunuz. 19. yüzyıl şairlerinin yazdığı şiirlerle eğitilmiş olan yapay zeka, girdiğiniz kelimeyi alarak özel bir şiir oluşturuyor. Son aşamada kameranız varsa kendinizi çekerek resminizin şiirle birleşmesini sağlayabilirsiniz. Böylece kendi “şiir portrenizi” oluşturmuş oluyorsunuz.Ayrıca Bkz. "AMD mali tabloları yine riskli bölgeyi işaret ediyor"
Tahmin edebileceğiniz gibi yapay zeka İngilizce şiirler yazıyor. Bu yüzden denemek istiyorsanız İngilizce kelimeler girmeniz gerek. Şiir portresinin tasarımcısı Es Delvin, yapay zekayı eğitirken 20 milyondan fazla kelime kullandıklarının altını çiziyor.
Yapay zeka, girdiğiniz bazı sözcükleri kabul etmeyebiliyor. Ayrıca kabul etse bile ara ara anlamsız cümleler kurduğuna şahit olabiliyorsunuz. Yine de genellikle güzel şiir cümleleri oluşturduğu söylenebilir. Siz de kendi kelimeniz ve fotoğrafınız ile deneme yapmak istiyorsunuz bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
https://www.engadget.com/2019/05/02/google-AI-poetry-algorithm-teen-angst/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nasıl çalışıyor daha pratik anlatayım, verilen siteye girin, begin seçeneğinden sonra enter a world seçeneğine tek bir kelime yazın. Mesela "angel" filan. Sonra Donate diyerek o tek cümleden bir şiir oluşturmasını sağlayın. Sonra sizden kameranızı kullanıma açmanızı gibi bir şey isteyecek yani sizden yüzünüzü görmek isteyecek çünkü bu şiiri sizin yüzünüze işleyecek. Eğer buna izin vermezseniz size sadece şiiri verir. Neyse yüzünüzü de vermişseniz yüzünüze işlenmiş fotoğrafı size sunacak isterseniz bilgisayarınıza kayıt edebiliyorsunuz tabii.
artsexperiments.withgoogle.com/...
Kesinlikle paranoyaklık değil, yıllarca Captcha diye yapay zekaya önce yazı okumayı sonra resim tanımayı öğrettik. Ben akademik olarak AI ile uğraşmıştım 90larda, işin en meşakkatli tarafı veri toplayıp train etmek, Google resmen bedavaya getirdi. FB, Twitter, Instagram gibi yerlere koyduğunuz fotolarla herkes yıllardır kataloglanıyor zaten. Yüz tanıma, bulma sistemleri de o fotolardan faydalanıyor training için çünkü aynı şekilde binlerce yüz fotosu lazım onları train etmek için, kendi elinizle bedavaya sunuyorsunuz...