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Yapay zeka destekli Google Doodle ile kendi melodinizi yapın

Ünlü müzik bestecisi Johann Sebastian Bach, 21 Mart 1685 tarihinde doğdu. Google’da onu anmak için yapay zeka destekli yeni bir Doodle hazırladı. Kendi melodinizi yapabiliyorsunuz.
2 ay
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1
Diğer
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Yapay zeka destekli Google Doodle ile kendi melodinizi yapın
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Alman müzik bestecisi Johann Sebastian Bach, 21 Mart 1685 tarihinde dünyaya geldi. Kendisini anmak isteyen Google, yen bir Doodle hazırladı. Bu Doodle öncekilerden farklı olarak yapay zeka destekli.
Ayrıca Bkz. "E-sim teknolojisi sonunda Türkiye’de hizmete giriyor [Özel Haber]"

Birkaç nota girin, gerisini yapay zeka tamamlasın

Google anasayfasından veya Chrome tarayıcısındaki yeni sekmeden ulaşabilen Doodle, öncelikle bir melodiyi armonik hale getirmenin nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Daha sonrasında ise sizden notalar girmeniz isteniyor. Girdiğiniz notalar yapay zeka aracılığıyla Johann Sebastian Bach tarzına uygun olarak armonik hale geliyor. Sonuçların oldukça ilgi çekici olduğu söylenebilir. Oluşturduğunuz bu müziği sol tarafta bulunan buton yardımıyla indirebiliyorsunuz. Hatta paylaş butonuyla kendi yaptığınız müziği arkadaşlarınıza yollayabilirsiniz. Son olarak Google yapay zekanın sonuçlarını iyileştirmesinde yardımcı olmanız için müziği puanlamanızı istiyor.

Yapay zeka destekli Google Doodle ile kendi melodinizi yapın
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Yeni Doodle’a Google üzerinden ulaşamadıysanız bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Google Magenta ve Google PAIR takımları tarafından hazırlanan Doodle’ın TensorFlow.js ile tarayıcı üzerinde makine öğrenme işlemini gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu işlem için yeterli gücü olmayan cihazlar ise Google sunucularında bulunan Tensor Proccessing Units (TPUs) kullanıyor. Geliştirilme aşamasını aşağıdaki video üzerinden izleyebilirsiniz.


https://9to5google.com/2019/03/20/ai-bach-google-doodle/ Yorum Yaz
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