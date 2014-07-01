Google emektar sosyal ağı Orkut'u kapatıyor





İsmini Türk asıllı bir geliştiricinin soyadından alan ve özellikle Latin Amerika'da geniş bir kullanıcı kitlesi edinmeyi başaran Orkut, Google+ sonrasında kapılarını kapatıyor.





Orkut aslında Facebook ve Twitter'dan bile önce hayata geçen bir projeydi. Ancak bölgeye özel kalması ve Google+ ile firmanın gelecek planlarını şekillendirmesi sosyal ağın da sonunu getirdi.





Yapılan duyuruya göre 30 Eylül itibari ile Orkut sosyal ağı yayın hayatına son verecek. Orkut için ayrılan kaynaklar da artık diğer önemli ve global projelere aktarılacak.





An itibariyle Orkut yeni kullanıcı kaydını kapatmış durumda. Mevcut Orkut hesapları da 2016 yılına kadar hesapları ile ilgili tüm içerikleri Google Takeout üzerinden bilgisayarlarına indirebilecek.

http://www.phonearena.com/news/Google-will-shut-down-Orkut-this-September-to-focus-on-Google-YouTube-and-Blogger_id57679