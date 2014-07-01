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Google emektar sosyal ağı Orkut'u kapatıyor

4 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Google emektar sosyal ağı Orkut'u kapatıyor

İsmini Türk asıllı bir geliştiricinin soyadından alan ve özellikle Latin Amerika'da geniş bir kullanıcı kitlesi edinmeyi başaran Orkut, Google+ sonrasında kapılarını kapatıyor.

Orkut aslında Facebook ve Twitter'dan bile önce hayata geçen bir projeydi. Ancak bölgeye özel kalması ve Google+ ile firmanın gelecek planlarını şekillendirmesi sosyal ağın da sonunu getirdi. 

Yapılan duyuruya göre 30 Eylül itibari ile Orkut sosyal ağı yayın hayatına son verecek. Orkut için ayrılan kaynaklar da artık diğer önemli ve global projelere aktarılacak. 

An itibariyle Orkut yeni kullanıcı kaydını kapatmış durumda. Mevcut Orkut hesapları da 2016 yılına kadar hesapları ile ilgili tüm içerikleri Google Takeout üzerinden bilgisayarlarına indirebilecek.  

http://www.phonearena.com/news/Google-will-shut-down-Orkut-this-September-to-focus-on-Google-YouTube-and-Blogger_id57679 Yorum Yaz
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BARIŞ55 4 yıl en beğenilen
Hiç duymamıştım. Türkler her yere dağılmış durumda dünyada.

Ülkede üretene değer veren yok ki. Varsa yoksa al birleştir sat. Tipik taşeron mantığı işte.
Hiç duymamıştım. Türkler her yere dağılmış durumda dünyada.Ülkede üretene değer veren yok ki. Varsa yoksa al birleştir sat. Tipik taşeron mantığı işt...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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dandoldenius 4 yıl ekrem71
Kötü olmuş. Kendi çapında devam etmeliydi bence.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
Facebook'un F sinin bile duyulmadığı bir zamandan kalma gereksiz bir şey
dahası serverlerinin harcadığı elektriğe yazık diyorum ! :)
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hayati54 4 yıl
davetiye arayıpta bulamadığım , sitenin yapımcısı türk olmasına rağmen japonlarda bolca davetiye veriliyordu türklere verilmiyordu davetiyen varsa giriyordun bugün orkuttan gelen maile şunları yazdım ;

zamanında davetiye istemeseydiniz şuan facebookun yerindeydiniz beterol orkut.com demiştim o zamanlar ahım 10yıl sonra tutmuş sevindim :D
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DjarumBlack- 4 yıl
Ilk defa duydum
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shadowtr 4 yıl
Yıllar önce üye olmuştum ama kimse kullanmadığı için varlığını bile unuttum.
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haemonn 4 yıl
ilk defa duyuyorum
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Görmebak 4 yıl
ilk defa duyuyorum sadece latin amerikaya baglı kalmasaydı Facebook yerine şuan hepimiz Orkut kullanıyo olabilirdik
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SahiNN1 4 yıl
ilk defa duydum.. kötü olmuş
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kurgusuz 4 yıl
beyin göçü diye buna denir
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-Diabolik- 4 yıl
İlginç hiç duymadım
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Felicity Smoak 4 yıl
Hiç duymamıştım
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interwap 4 yıl
Orkut Larry ve Page in uniden arkadaşı diye biliyorum. Android uygulamasını en az 1 senedir güncellememişler ve uygulama çalışmıyordu. Belliydi.
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Şeker Hapı 4 yıl interwap
interwap
Orkut Larry ve Page in uniden arkadaşı diye biliyorum. Android uygulamasını en az 1 senedir güncellememişler ve uygulama çalışmıyordu. Belliydi.

Larry Page tek bir kişi onu geçtim page diye bir ismim olsa kesin değiştirirdim
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Guest-F30ED544B 4 yıl
yazık olmuş. Her yere açık olsaymış şimdi facebook denen düzeni dengesi belli olmayan yere mecbur kalmazdık belki.
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bkaakco 4 yıl
Son Symbian telefonlarda yüklü olarak geliyordu. Hiç de kullanmadım.
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