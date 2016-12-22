Google genel merkezi casus yuvası olabilir mi?

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Google genel merkezi denilince insanlar oyun konsollarının, atıştırmalıkların ve masaj koltuklarının olduğu harika bir çalışma alanı düşünür ancak iddialara göre genel merkezde yürütülen casusluk programı nedeniyle şu sıralar kimse iş arkadaşına güvenemiyor.

Sızan haberlere göre salı günü Google’da çalışan bir ürün müdürü, şirketin Kaliforniya çalışma kanunlarını ihlal edecek düzeyde olan gizlilik kanunları için şirkete dava açtı. İddiaya göre Google, bu gizlilik kanunlarına dayanarak, şirketle ilgili medyaya bilgi sızdırılması durumunda bütün çalışanları işten çıkarmakla tehdit ediyor ve ücretler, çalışma koşulları, yasal ihlaller gibi çalışanların kendi arasında konuşması son derece olağan konuların iş yerinde konuşulmasını kesinlikle yasaklıyor. Ayrıca şirket, bilgi sızdırdığı düşünülen kişilerle ilgili diğer çalışanların ifadelerine dayanan ciddi bir casusluk programı yürütüyor. Dikkat çekici bir diğer nokta ise çalışanlar , Silikon Vadisi’ndeki bir şirket çalışanı olarak iş hayatlarıyla ilgili örneğin bir yazı kaleme almak isterlerse önce Google’dan izin almak zorundalar.

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Google: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Olayla ilgili açıklama yapan Google sözcüsü bu davanın herhangi bir gerçek dayanağının olmadığını söyledi. Çalışanların iş yerlerindeki herhangi bir paylaşımına karşı çıkmamakla birlikte gizli ticari bilgilerin ve henüz lansmanı yapılmamış ürünlerin basına sızdırılmasının tabi ki cezasız kalmayacağının, bu konunun daha çok Google’ın mülkiyetiyle ilgili olduğunu aktaran sözcü, bütün bunların Google'ın kültürünü oluşturduğunu ve kültürlerine sıkı bir şekilde bağlı olduklarını da belirtti.

San Francisco Yüksek Mahkemesi’nde açılan davada Google’ın iş kanunlarıyla ilgili 12 ihlal yaptığı öne sürüldü. Google, davayı kaybetmesi halinde 3.8 milyar dolara varan cezayı ödemek zorunda kalabilir.

http://mashable.com/2016/12/20/google-lawsuit-confidentiality/?utm_campaign=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full&utm_cid=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full#L5yPPErwv5qL