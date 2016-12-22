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Google genel merkezi casus yuvası olabilir mi?

Google; genel merkezinde, çalışma kanunlarını ihlal edecek kadar sıkı gizlilik kuralları uygulamak ve casusluk programı yürütmekle suçlanıyor. Şirket 3.8 milyar dolar ceza ödemek zorunda kalabilir.
2 yıl
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Diğer
Furkan Babur
Yazar
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Google genel merkezi casus yuvası olabilir mi?
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Google genel merkezi denilince insanlar oyun konsollarının, atıştırmalıkların ve masaj koltuklarının olduğu harika bir çalışma alanı düşünür ancak iddialara göre genel merkezde yürütülen casusluk programı nedeniyle şu sıralar kimse iş arkadaşına güvenemiyor.

Sızan haberlere göre salı günü Google’da çalışan bir ürün müdürü, şirketin Kaliforniya çalışma kanunlarını ihlal edecek düzeyde olan gizlilik kanunları için şirkete dava açtı. İddiaya göre Google, bu gizlilik kanunlarına dayanarak, şirketle ilgili medyaya bilgi sızdırılması durumunda bütün çalışanları işten çıkarmakla tehdit ediyor ve ücretler, çalışma koşulları, yasal ihlaller gibi çalışanların kendi arasında konuşması son derece olağan konuların iş yerinde konuşulmasını kesinlikle yasaklıyor. Ayrıca şirket, bilgi sızdırdığı düşünülen kişilerle ilgili diğer çalışanların ifadelerine dayanan ciddi bir casusluk programı yürütüyor. Dikkat çekici bir diğer nokta ise çalışanlar , Silikon Vadisindeki bir şirket çalışanı olarak iş hayatlarıyla ilgili örneğin bir yazı kaleme almak isterlerse önce Google’dan izin almak zorundalar.

Ayrıca Bkz. "Google Pixel ve Pixel XL'in ciddi hoparlör sorunları olabilir"

Google: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Olayla ilgili açıklama yapan Google sözcüsü bu davanın herhangi bir gerçek dayanağının olmadığını söyledi. Çalışanların iş yerlerindeki herhangi bir paylaşımına karşı çıkmamakla birlikte gizli ticari bilgilerin ve henüz lansmanı yapılmamış ürünlerin basına sızdırılmasının tabi ki cezasız kalmayacağının, bu konunun daha çok Google’ın mülkiyetiyle ilgili olduğunu aktaran sözcü, bütün bunların Google'ın kültürünü oluşturduğunu ve kültürlerine sıkı bir şekilde bağlı olduklarını da belirtti. 

San Francisco Yüksek Mahkemesi’nde açılan davada Google’ın iş kanunlarıyla ilgili 12 ihlal yaptığı öne sürüldü. Google, davayı kaybetmesi halinde 3.8 milyar dolara varan cezayı ödemek zorunda kalabilir.


http://mashable.com/2016/12/20/google-lawsuit-confidentiality/?utm_campaign=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full&utm_cid=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full#L5yPPErwv5qL Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
addidas_85 2 yıl en beğenilen
Yav Google hiç öyle bir şey yapar mı? Böyle propagandalara kanmayın, mesela Apple, Microsoft, Intel... Bunların hepsi insanların geleceği için çalışıyor
Yav Google hiç öyle bir şey yapar mı? Böyle propagandalara kanmayın, mesela Apple, Microsoft, Intel... Bunların hepsi insanların geleceği için çalışıyor
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Yanıtla +13
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hanımneder 2 yıl haydarali34
haydarali34
Adamlar musluğun başında her türlü bilgi ellerinden geçiyor böyle olunca istihbarat servisleri üs kurmuştur oraya.

Bunlar hortumu gendilerine bağlamış gendilerine...

-ne hortumu ganalizasyon boruları
haydarali34Adamlar musluğun başında her türlü bilgi ellerinden geçiyor böyle olunca istihbarat servisleri üs kurmuştur oraya....
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1 Yanıt Yanıtla +11
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kadirirdem 2 yıl
ABD li firmalardan her şey beklerim ben yapar mı yaparlar...
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canmania 2 yıl
Haberi okumadan başlığı görüp yorum yazanlar ??
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PurposeLess sinan 2 yıl
google zaten proje, Bi tane sivri zekalı çıkmış bi yazılım yapmış almış yürümüş masalları anlatılır hep, biz yedik.
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haydarali34 2 yıl
Acilen yerli arama motorunu kurmamız lazım tüm bilgilerimiz yabancılarda.
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V4LKyR 2 yıl
Goocia.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
é-günaydınlar olsun :)
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santhora 2 yıl
Şu yeni forum düzeni hiç güzel olmadı. Ben ilk yorum için hep en aşağı inmek zorundamıyım. Nerde yorum sıralama sekmesi? Bi el atın şu işe ya da eski forum düzenine geri dönün lütfen
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ahmet. 2 yıl santhora
Merhabalar,
Yaşadığınız problemleri ya da şikayet ettiğiniz kısımları bana özel mesaj yoluyla iletebilir misiniz?
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WB 2 yıl
Rusya yandex e neden bu kadar kasiyor saniyorsunuz..
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addidas_85 2 yıl en beğenilen
Yav Google hiç öyle bir şey yapar mı? Böyle propagandalara kanmayın, mesela Apple, Microsoft, Intel... Bunların hepsi insanların geleceği için çalışıyor
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haydarali34 2 yıl
Adamlar musluğun başında her türlü bilgi ellerinden geçiyor böyle olunca istihbarat servisleri üs kurmuştur oraya.
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hanımneder 2 yıl haydarali34
haydarali34
Adamlar musluğun başında her türlü bilgi ellerinden geçiyor böyle olunca istihbarat servisleri üs kurmuştur oraya.

Bunlar hortumu gendilerine bağlamış gendilerine...

-ne hortumu ganalizasyon boruları
1 Yanıt Yanıtla +11
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