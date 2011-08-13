Google+ gönderileri artık Google sosyal arama sonuçlarında listeleniyor

Google’ın sosyal ağı Google+ için yaptığı yenilikler sırayla uygulamaya konuluyor. Sosyal oyun platformu Google+ Games’in kısa süre sonra yayına başlayacağı duyurulduktan sonra şimdi de sosyal arama sonuçlarında Google+ gönderilerinin listelenmeye başladığı bildirildi.





Listelemede Google+ gönderilerinin görülebilmesi için Circler-Çevrelere eklenmiş bir arkadaşın paylaştığı bir link olması gerekiyor. Örneğin bir haberin linkini Google+ gönderisinde paylaşan kullanıcıyı herhangi bir çevresine eklemiş diğer kullanıcı sosyal arama sonuçlarında ilgili linkin hemen altında bir dipnot olarak görebiliyor.





Google’ın sosyal arama hizmetinde Flickr, Twitter, Quora ve Google Buzz gibi platformlardan da sonuçlar gösteriliyor. Sosyal arama hizmeti ilk kez 2009 yılında Web 2.0 toplantısında tanıtıldı.





Bing’in Facebok ve Twitter entegrasyonuna bir cevap olarak geliştirilen sosyal arama hizmeti sosyal ağlardaki arkadaşlarınızın internet üzerinde paylaştıklarını gösteriyor ve arkadaşlarınızın ilgilerine yakın olduğunu düşündüğü sonuçları listeliyor. Googe sosyal arama kapatılan Labs platformunun bir ürünü.





Sosyal arama entegrasyonu Google arama motorunu ve sosyal ağını birleştirme planlarının ilk adımı. Google daha sonra Google+ verilerini içerecek gerçek zamanlı arama hizmetini yeniden faaliyete sokmayı istiyor. Ayrıca Google+ gönderileri arasında arama yapacak özel bir motoru da ilerleyen haftalarda devreye alacak.