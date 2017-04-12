Google görsel aramalarda Pinterest tarzı alışveriş yönlendirmeli fotoğraflar kullanmaya başladı

İnternet devi Google için şüphesiz reklamlar çok büyük gelir kapısı. Reklam dengesinde yaşanacak en küçük bir değişiklik bile milyarlarca dolar kayba neden olabilir. Bunun bilincinde olan Google sürekli yeni reklam yöntemleri geliştiriyor.

Alışveriş kutuları

Firmanın son yöntemi görsel arama sonuçları içerisinde Pinterest ağından hatırladığımız alışveriş odaklı reklam kutucukları oldu. Deneme aşamasında olan yeni yöntem mobil web araması ve Android arama uygulaması içerisinde gösteriliyor.

Kullanıcı görsel arama sonucuna tıkladığında konu ile ilgili reklam kutuları oluşuyor. Reklam kutuları asıl arama listesinin hemen üzerinde veya altında yer alıyor. Şu anda sadece çanta, gözlük ve ayakkabı ürünlerine ait reklamlar mevcut.

Google reklam kutularına dolaylı bir isimlendirme yapmış ve Benzer Ögeler başlığını kullanmış. Böylece kullanıcıya doğrudan reklam gösterimi yapılıyormuş havasından uzaklaşılmaya çalışılmış.

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Yeni yöntem Google’ın görsel yapay zeka teknolojilerini temel alıyor. Kullanıcının ilgi gösterdiği görsellere göre meta veri analizleri yapılıyor ve benzer ögeler alışveriş listesi içerisinde listeleniyor. Özellikle geliştiricilerin sitelerine yerleştirdiği meta veriler önem taşıyor. Google’ın bu konuda Aralık ayından bu yana sitelerin meta verilerini kabul etmeye başladığı ifade ediliyor.

Henüz alışveriş kutusu yöntemi yaygın değil. Google’ın görsel bilişim sistemlerini geliştirdikçe daha fazla ürünü yönteme ekleyeceği ve en iyi hale geldikten sonra tüm ülkelerde kullanıma sunacağı belirtiliyor.