    Wikipedia yapay zeka tarafından oluşturulan makaleleri yasakladı

    İngilizce Wikipedia, makale yazımı ve yeniden düzenleme süreçlerinde üretken yapay zeka kullanımını yasakladı. Peki bu kararın gerekçesi ne?                       

    İngilizce Wikipedia, makale yazımı ve yeniden düzenleme süreçlerinde üretken yapay zeka kullanımını yasakladı. Platform, bu kararı alırken yapay zeka ile oluşturulan içeriklerin çoğu zaman Wikipedia’nın temel içerik politikalarını ihlal ettiğini belirtiyor.

    Bazı istisnalar bulunuyor

    Yine de bazı istisnalar tanınıyor. Editörler, kendi yazdıkları metinleri geliştirmek için büyük dil modellerinden faydalanabiliyor, ancak ortaya çıkan metnin doğruluğunu mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Bunun nedeni, bu modellerin bazen verilen talimatın ötesine geçerek metnin anlamını değiştirebilmesi ve bunun da kaynaklarla uyumsuz hale gelmesine yol açabilmesi.

    Ayrıca editörler, çeviri sürecinde de yapay zekadan destek alabiliyor. Ancak bunun için her iki dile de yeterince hakim olmaları ve hataları fark edebilecek düzeyde olmaları şart koşuluyor. Çeviri sonrası içerik yine doğruluk açısından gözden geçirilmek zorunda.

    Wikipedia yöneticilerinden Chaotic Enby'ye göre bu karar, diğer platformlardaki toplulukları da harekete geçirerek yapay zekanın ne ölçüde kabul edileceğine kullanıcıların kendilerinin karar verdiği bir sürecin önünü açabilir. Ayrıca bu politikayı, son yıllarda birçok şirketin yapay zekayı agresif biçimde dayatmasına karşı bir tepki olarak da nitelendiriyor.

    Öte yandan Vikipedi tek bir merkezden yönetilen bir yapı değil; her dildeki Vikipedi’nin kendi kuralları ve editör topluluğu bulunuyor. Bu nedenle bazı sürümler yapay zekaya daha açık olabilirken, bazıları daha katı kurallar uygulayabiliyor. Örneğin İspanyolca Vikipedi, hiçbir istisna tanımadan yapay zeka kullanımını tamamen yasaklamış durumda.

    Ancak, yapay zeka tarafından yazılmış metinleri kesin olarak tespit etmek kolay değil. Bu yüzden özellikle daha az denetlenen sayfalarda, yapay zeka kaynaklı içeriklerin gözden kaçması zaman zaman mümkün olabiliyor.

