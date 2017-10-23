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Google, haber yayıncıları için karlı bir model sunuyor

İnternet yayıncılarının kazançlarını artırması için yeni bir abonelik sistemi hazırlayan Google, yeni abonelik sistemini kullanan yayıncılarla kazanını paylaşmayı planlıyor.
1 yıl
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Diğer
Furkan Babur
Yazar
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Google, haber yayıncıları için karlı bir model sunuyor
 

Haber endüstrisinin yoğun şikayetleri sonucunda internetteki haber yayıncılarına yönelik yeni bir abonelik sistemini hayat sokmaya hazırlanan Google, yeni abonelik araçlarından yararlanan yayıncılarla gelir paylaşma programı başlatacak. İnternet devinin haber biriminin başındaki isim Richard Gingras, Financial Times'a yaptığı açıklamada şirketin abonelikten gelen gelirlerin paylaşımı konusunda son derece cömert davranacağını belirtirken abonelik gelirlerinin reklam gelirlerine kıyasla daha avantajlı olacağının sinyalini verdi.


Abonelik Ücretlerinde Düşük Bir Yüzde Alacak 

Richard Gingras'ın açıklamalarına göre Google, reklam gelirinde yaptığının aksine haber aboneliklerinde abonelik ücretinin yüzde 30'unu alma yoluna gitmeyecek. Tabi Google'ın yeni abonelik araçlarını kullanan yayıncılardan abonelik başına ne kadar ödeme alacağı netleşmiş değil ancak görüne o ki şirket yayıncıları zorlama politikasından vazgeçmişe benziyor. Google'ın geçtiğimiz ay yaptığı açıklama ile de bu yolda önemli bir adım attığını göstermişti. Şirket daha öncede ücreti haber aboneliğine sahip yayıncıların her gün en az 3 haberi ücretsiz olarak paylaşmasını istiyordu ancak geçtiğimiz ay yapılan açıklama ile bu politikadan vazgeçildiği duyuruldu.


Tabi haber tüketme alışkanlığının internet ortamına kayması ile birlikte haber yayıncılarına yönelik yeni uygulamaları test eden tek şirket Google değil. Geçtiğimiz aylarda haber aboneliği sistemi getireceğini duyuran Facebook da geçen hafta sistemi test etmeye başladı. Haber endüstrisinin yoğun şikayetleri sonucunda bu kararı alan Facebook, yayıncıların kazançlı çıkması için abonelik ücretlerinden gelir istemediğini açıklamıştı. 


https://techcrunch.com/2017/10/22/google-revenue-share-news-publishers/ Yorum Yaz
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simbolmina 1 yıl
Freelancer haberciler için bir geçim kaynağı olacaksa muazzam olur. Herkes yayıncılıktan kazanamıyor.
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borukuzen 1 yıl
Android telefonumu güncelleyip yeni bir model olarak ne alsam diye düşünsem aklıma Sony almak asla gelmez. Albenisi 0 olan bir telefona neden bu kadar para vereyim samsung Xiaomi varken...
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Spider_hip 1 yıl borukuzen
borukuzen

Android telefonumu güncelleyip yeni bir model olarak ne alsam diye düşünsem aklıma Sony almak asla gelmez. Albenisi 0 olan bir telefona neden bu kadar para vereyim samsung Xiaomi varken...

Yanlış konu galiba :)
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XPerience 1 yıl
borukuzen

Android telefonumu güncelleyip yeni bir model olarak ne alsam diye düşünsem aklıma Sony almak asla gelmez. Albenisi 0 olan bir telefona neden bu kadar para vereyim samsung Xiaomi varken...

Bot galiba
(Şaka)
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