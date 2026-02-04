Giriş
    Rekabet Kurumu’ndan Google’a Android soruşturması

    Rekabet Kurumu, Google’ın Android sözleşmeleri ve geliştirici politikalarının rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığını incelemek üzere resmi soruşturma başlattı. Mobil ekosistem mercek altında.

    Rekabet Kurumu’ndan Google’a Android soruşturması Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, yaptığı açıklamada Google’ın Android işletim sistemine yönelik uygulamaları hakkında resmi soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturmanın Rekabet Kurulu tarafından yürütülen Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi kapsamında elde edilen bulgulara dayandığı bildirildi. İnceleme sürecinde, Google’ın mobil cihaz üreticileriyle yaptığı mevcut sözleşme yapısının, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılık oluşturabileceği yönünde ciddi endişeler tespit edildi.

    Yapılan açıklamaya göre bu endişeler özellikle 19 Eylül 2018 tarihli ve 18-33/555-273 sayılı Google Android kararı sonrasında şekillenen sözleşme ilişkilerine odaklanıyor. Kurul, aradan geçen sürede Google’ın pazardaki davranışlarının rekabeti gerçekten açıp açmadığını yeniden değerlendirmeyi amaçlıyor.

    Google Arama, Chrome ve Sesli Asistan odakta

    Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre Google’ın bazı hizmetleri aracılığıyla Google Arama’ya fiili münhasırlık sağlayabilecek uygulamalar dikkat çekiyor. Google Arama parçacığının cihazlarda konumlandırılma biçiminin rekabet üzerinde dışlayıcı etki yaratıp yaratmadığı incelenirken Google Chrome ve Google Sesli Asistan gibi hizmetler üzerinden Google Arama’ya varsayılan avantaj sağlandığı iddiaları da değerlendirme kapsamında bulunuyor.

    Bununla birlikte, Google Chrome tarayıcısına çeşitli ticari ve teknik avantajlar tanındığı, bu durumun rakip tarayıcıların pazardaki görünürlüğünü ve erişimini sınırlayabileceği yönünde bulgular da soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

    Üreticilere kısıtlama iddiası

    Kurulun üzerinde durduğu bir diğer kritik konu ise Android işletim sistemini lisanslayan cihaz üreticilerinin hareket alanı. İncelemelerde, üreticilerin Android açık kaynak kodunu temel alarak yeni bir işletim sistemi geliştirmesinin veya üçüncü taraflarca geliştirilen Android tabanlı alternatif işletim sistemlerini cihazlarında kullanmasının sözleşmeler yoluyla yasaklandığı yönünde iddialar bulunuyor.

    Soruşturma yalnızca cihaz üreticileriyle sınırlı değil. Google’ın Android Geliştirici Doğrulama Programı kapsamında yakın dönemde hayata geçirdiği bazı politika değişiklikleri de mercek altına alındı. Rekabet Kurumu, bu değişikliklerle uygulama geliştiricilere ek yükümlülükler getirildiğini ve söz konusu yükümlülüklerin rekabeti kısıtlayıcı etkiler doğurup doğurmadığını inceleyecek.

    Bu çerçevede, Google’ın geliştiricilere yönelik politikalarının alternatif uygulamaların pazara girişini zorlaştırıp zorlaştırmadığı ve ekosistem içinde adil rekabet koşullarını bozup bozmadığı değerlendirilecek.

    Soruşturma resmileşti

    Rekabet Kurulu, 8 Ocak 2026 tarihli ve 26-01/2-M sayılı kararı ile Google hakkında soruşturma açılmasına hükmetti. Karar kapsamında, Google’ın cihaz üreticileriyle imzaladığı sözleşmeler ve Android Geliştirici Doğrulama Programı aracılığıyla 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediği, Kanun’un 40. maddesi uyarınca yürütülecek soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

