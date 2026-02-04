Google Gemini’den kritik hamle: ChatGPT sohbetleri doğrudan içe aktarılacak

İşte Google Gemini'nin test aşamasındaki yeni özellikleri:
Google Gemini’ye eklenmesi planlanan sohbet içe aktarma özelliği, kullanıcıların başka yapay zeka platformlarından dışa aktardıkları konuşmaları sisteme yüklemelerine olanak tanıyor. Ekler menüsünde yer alması beklenen bu seçenek, uzun süredir yapay zeka araçları kullanan kişiler için kritik bir ihtiyaca yanıt veriyor. Bugüne kadar platform değiştiren kullanıcılar, geçmiş sohbetlerini ve bağlamsal sürekliliği kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyordu. Gemini’nin bu yaklaşımı, önceki konuşmaları yeni ortama taşıyarak yapay zekanın kullanıcıyı tanıma sürecini hızlandırmayı ve deneyimi kesintisiz hale getirmeyi amaçlıyor.