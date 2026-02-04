Google Gemini’den kritik hamle: ChatGPT sohbetleri doğrudan içe aktarılacak

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Google Gemini, yapay zeka tabanlı sohbet deneyimini geliştirmeye yönelik yeni özellikleriyle ortaya çıktı. Google tarafından test aşamasında sunulan bu yenilikler, özellikle ChatGPT sohbet aktarımı desteğiyle öne çıkarken video doğrulama ayarları ve yüksek çözünürlüklü görsel indirme gibi ek geliştirmeleri de beraberinde getiriyor. Gemini’nin beta sürümünde ortaya çıkan bu adımlar, hem mevcut kullanıcıların deneyimini derinleştirmeyi hem de rakip platformlardan geçişi daha sorunsuz hale getirmeyi hedefliyor.

İşte Google Gemini'nin test aşamasındaki yeni özellikleri:

Google Gemini’ye eklenmesi planlanan sohbet içe aktarma özelliği, kullanıcıların başka yapay zeka platformlarından dışa aktardıkları konuşmaları sisteme yüklemelerine olanak tanıyor. Ekler menüsünde yer alması beklenen bu seçenek, uzun süredir yapay zeka araçları kullanan kişiler için kritik bir ihtiyaca yanıt veriyor. Bugüne kadar platform değiştiren kullanıcılar, geçmiş sohbetlerini ve bağlamsal sürekliliği kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyordu. Gemini’nin bu yaklaşımı, önceki konuşmaları yeni ortama taşıyarak yapay zekanın kullanıcıyı tanıma sürecini hızlandırmayı ve deneyimi kesintisiz hale getirmeyi amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Sohbet aktarımıyla birlikte dikkat çeken bir diğer yenilik, ayarlar bölümünde Benzerlik adıyla görünen ve Video Doğrulama sayfasına yönlendiren yeni bir seçenek. Henüz ayrıntıları netleşmemiş olsa da bu özelliğin yapay zeka tarafından üretilen video içeriklerinin doğrulanması veya analiz edilmesine yönelik araçların temelini oluşturabileceği düşünülüyor. Son dönemde deepfake ve sentetik medya tartışmalarının artması, bu tür doğrulama çözümlerini daha da önemli hale getiriyor. Google’ın bu alandaki ilk adımları temkinli bir test süreciyle ilerletmesi, nihai kullanım senaryolarının henüz şekillenme aşamasında olduğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Son olarak sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen özelliklerden bir diğeri ise Gemini’nin görsel üretim tarafını kapsıyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan görseller artık 2K ve 4K çözünürlük seçenekleriyle indirilebiliyor. Arayüzde en yüksek kalite baskı için uygun olarak tanımlanan bu seçenekler, özellikle dijital içeriklerini fiziksel formatta kullanmak isteyen kullanıcılar için yeni kapılar aralıyor.

