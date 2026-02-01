Giriş
    Google sanal dünya oluşturma aracını tanıttı: Oyun şirketlerinin hisseleri çakıldı

    Google'ın gerçek zamanlı olarak etkileşimli sanal ortamlar oluşturabilen yapay zeka aracı Project Genie'yi duyurmasının ardından, oyun yapım şirketlerinin hisseleri büyük değer kaybetti.

    Google'ın yeni yapay zeka aracı, oyun şirketlerini vurdu Tam Boyutta Gör
    Google’ın yeni yapay zeka deneyi Project Genie, hem kullanıcılar hem de yatırımcılar üzerinde büyük bir etki yarattı. Google DeepMind'ın Genie 3 dünya modeline dayanan prototip, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak etkileşimli sanal ortamlar oluşturmasına, keşfetmesine ve yeniden düzenlemesine olanak tanıyor.

    Araç üç temel özellik sunuyor: Kullanıcıların metin ve görsellerle ortamlar oluşturmasına olanak tanıyan World Sketching, kullanıcılar gezinirken yollar oluşturan World Exploration ve kullanıcıların mevcut dünyaları yeni yaratımlara dönüştürmesini sağlayan World Remixing. Prototip, 720p çözünürlükte saniyede 24 kare hızında çalışıyor, ancak üretim şu anda 60 saniye ile sınırlı.

    Oyun yapımcılarının hisseleri büyük değer kaybetti

    Yine de ortaya çıkan sonuç oldukça etkileyici olduğu için, yatırımcılar yakında oyunların tamamen yapay zeka ile üretileceğine inanmaya başlayınca birçok oyun şirketinin hisseleri sert düşüş yaşadı. En yaygın oyun geliştirme araçlarından biri olan Unity Engine’in üreticisi Unity Technologies’in hisseleri dün %18,80 değer kaybetti.

    Oyun geliştiricileri ve yayıncıları da ciddi darbe aldı. Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Borderlands ve NBA 2K gibi serilerin arkasındaki Take-Two Interactive neredeyse %10 değer kaybetti. The Witcher ve Cyberpunk 2077’nin geliştiricisi CD Projekt RED'in hisseleri %8 düştü. Roblox ise daha sert bir düşüşle %13’ten fazla geriledi.

    Ancak uzmanlar Project Genie'nin henüz oyunların yerini alabilecek bir teknoloji olmadığını belirtiyor. Teknoloji daha çok geleceğe dair bir ön izleme niteliğinde. Üstelik Project Genie yalnızca görsel üretimi üstleniyor. Bunun dışındaki tüm oyun mekanikleri ve içerikler yine geliştiriciler tarafından hazırlanmak zorunda. Yine de, Project Genie gibi yapay zeka teknolojilerinin gelecekte oyun yapım sürecini kökünden değiştireceğini söylemek fazla abartı olmaz.

