Project Loon'un LTE balonları Porto Riko'da hizmete başladı

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Google'ın çatısı altında olduğu Alphabet şirketinin Project Loon isimli internet balonları Porto Riko'da internet dağıtımaya başladı. Project Loon, Maria kasırgasından etkilenen bölge halkına sosyal medya ve iletişim işlemlerinde kullanabilmeleri için ücretsiz LTE internet hizmeti sağlıyor.

Yaklaşık 3.5 milyon insanın yaşadığı ülkede, baz istasyonlarının yüzde 90'ı kasırgadan zarar gördü ve çalışmaz hale geldi. Henüz onarılamayan baz istasyonları nedeniyle Porto Rikolular mobil operatörleri üzerinden internet, mesajlaşma ve arama hizmetinden faydalanamıyor. Bölge halkının imdadına Project Loon'un balonları yetişiyor.

Peru'da da Kullanıldı

Alphabet, Porto Riko'da sağladığı internet için AT&T ile işbirliği içerisinde çalışıyor. Fırtınalara dayanabilen ve yerden 20 kilometre yüksekte dahi internet hizmeti verebilen Project Loon, 2015 yılında doğal afetlerden etkilenen bir başka bölge olan Peru'da da iletişim hizmeti sağlamıştı. Şimdilik doğal afetlerde kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla kullanılan Project Loon'un bir sonraki hedefi dünyaya ücretsiz internet sunmak.

https://blog.x.company/turning-on-project-loon-in-puerto-rico-f3aa41ad2d7f