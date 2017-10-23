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Project Loon'un LTE balonları Porto Riko'da hizmete başladı

Google'ın dünyaya ücretsiz internet sağlamak amaçlı projelerinden olan Project Loon, kasırgadan etkilenen ve bağlantı sorunları yaşayan Porto Riko'ya internet sunmaya başladı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Project Loon'un LTE balonları Porto Riko'da hizmete başladı
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Google'ın çatısı altında olduğu Alphabet şirketinin Project Loon isimli internet balonları Porto Riko'da internet dağıtımaya başladı. Project Loon, Maria kasırgasından etkilenen bölge halkına sosyal medya ve iletişim işlemlerinde kullanabilmeleri için ücretsiz LTE internet hizmeti sağlıyor.
Yaklaşık 3.5 milyon insanın yaşadığı ülkede, baz istasyonlarının yüzde 90'ı kasırgadan zarar gördü ve çalışmaz hale geldi. Henüz onarılamayan baz istasyonları nedeniyle Porto Rikolular mobil operatörleri üzerinden internet, mesajlaşma ve arama hizmetinden faydalanamıyor. Bölge halkının imdadına Project Loon'un balonları yetişiyor.

Peru'da da Kullanıldı 

Alphabet, Porto Riko'da sağladığı internet için AT&T ile işbirliği içerisinde çalışıyor. Fırtınalara dayanabilen ve yerden 20 kilometre yüksekte dahi internet hizmeti verebilen Project Loon, 2015 yılında doğal afetlerden etkilenen bir başka bölge olan Peru'da da iletişim hizmeti sağlamıştı. Şimdilik doğal afetlerde kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla kullanılan Project Loon'un bir sonraki hedefi dünyaya ücretsiz internet sunmak.


https://blog.x.company/turning-on-project-loon-in-puerto-rico-f3aa41ad2d7f Yorum Yaz
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faniseyler 1 yıl
Türkiyede kesin birileri pompalı tüfekle ateş edip düşürme yarışı yaparlar
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deniz_sea 1 yıl
Arkadaşlar bilen varsa açıklayabilir mi ? bu balonu saldıktan sonra konumun da nasıl sabit tutabiliyorlar, malum rüzgarın yönü değişiyordur, uzay gemisi gibi yönlendiriciler mi var acaba ?
şimdiden teşekkürler..
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darkaura 1 yıl deniz_sea
deniztoyota

Arkadaşlar bilen varsa açıklayabilir mi ? bu balonu saldıktan sonra konumun da nasıl sabit tutabiliyorlar, malum rüzgarın yönü değişiyordur, uzay gemisi gibi yönlendiriciler mi var acaba ?

şimdiden teşekkürler..

burdaki uygulama tam nasildir bilmiyorum. bildigim helyum balonlari cok yuksek irtifalara cikabiliyor, o yuksek irtifalarda hava alcak katmanlardaki gibi kaotik degil, sabit hizla her daim ayni yonde esen ruzgarlar var. muhtemelen bir yerden salinca ilerde nerede inecegini bilip, ordan araci geri yakaliyorlar. ikinci dunya savasinda japon okul ogrencileri ayni mantikla patlayici balon hazirlayip amerikaya gonderiyorlardi. isin ilginc yani amerikan ana karasina basariyla ulasabilmis tek japon saldirisi bu balonlardan bir tanesiydi.
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