Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, iOS geliştiricilerini teşvik etmek için bir reklam yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
847
1
19
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple'ın iOS işletim sisteminde yerleşik olarak yer verdiği YouTube ve Google Maps uygulamalarını iOS 6 ile birlikte kaldırması, Google'ın App Store üzerinde en popüler ücretsiz birinci ve beşinci uygulamaya sahip olmasına neden oldu.

Google'ın uygulamalarına duyulan aşırı ilgi, firmanın iOS tarafında geliştirici ekibini genişletme ihtiyacı duymasına yol açtı. Gelen bilgilere göre, Google her bölümünün iOS için uygulama geliştirmesi yerine tek bir iOS ekibi kurdu ve ekosistem üzerinde hakimiyet kurmak ve kendi alternatif ekosistemini oluşturmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu anlamda firma, YouTube üzerinde kısa bir video yayınlayarak, iOS üzerindeki uygulamalarını tanıttı ve geliştiricileri davet etti. Videoda geçen uygulamalar Google Search, YouTube, Chrome, ve Gmail şeklinde. Google Maps ise tahminen video hazırlanırken platform üzerinde bulunmadığından yer verilmemiş.

Ancak videoda bir de ince gönderme bulunuyor. Geliştiricilere yapmaya değer şeyler ortaya koymaları söyleniyor. Bu da Apple uygulamalarının kullanıcılara bir fayda sağlamadığı şeklinde bir anlam akıllara getiriyor. Bununla birlikte Apple Maps ve Google Maps uygulamalarının platform üzerindeki etkileri, Google'ın neden iOS ekibini genişletmek istediği hakkında fikir veriyor. 



http://9to5mac.com/2012/12/28/google-launches-web-ad-promoting-its-ios-presence-encourages-ios-developers-to-do-work-that-matters/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cholonya 6 yıl en beğenilen
konu başlığı güzel olmuş: google var ios geliştiricilerini teşvik etmek, var bir reklam yayınlamak.


şaka bir yana haber için teşekkürler...
konu başlığı güzel olmuş: google var ios geliştiricilerini teşvik etmek, var bir reklam yayınlamak.şaka bir yana haber için teşekkürler...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 6 yıl
vitor reis
Burn in Hell Kaldirsin apple su uygulamalari. Mapsin alternatifi cok. Youtube ada siteden girilir.
aynen.. kullandıkça bi tarafı kalktı googlenin

Bir tarafımız kalksa kim ne diyecek? El mahkum. Google maps kullancaksınızzz. O kadar. Muhaahahaha Maaaaahahahaha Maaaaaaaahhahahaha.
-Larry Page-
vitor reisBurn in Hell Kaldirsin apple su uygulamalari. Mapsin alternatifi cok. Youtube ada siteden girilir.aynen.. kullandı...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
korayalttantire 6 yıl
Maps sağolsun beni her defasında yanlış yere götürüyor. Her önüne gelenin içerik ekleyebilmesinin dezavantajları işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 6 yıl
Ulen iOS'ta reklam yapacağına Android'e iOS'tan uygulama ve oyunları getirmeye baksana! Ayıp ya yeminle ayıp.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clopin 6 yıl
Google maps e mobilden giriyorum is goruyo iphone4 de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faux Carnival 6 yıl
Bugun sirf lock screen'de navigasyonu denemek icin Apple'in haritalarini actim. Acmaz olaydim. Yemin ederim Kiziltoprak'tan Suadiye'ye gidilmiyor bu haritayla. Amerika'yi bilmem ama Turkiye'de cop. Hatalar, sacmaliklar dolu. Aramasi ve POI'leri Google'in yanindan dahi gecemez.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Legendery 6 yıl
Google heryerde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kontaka123 6 yıl
bu haberden sonra düşündüm de google da baya saglammıs ya "youtube , gmail , google maps , google translate , google sky map , google chrome su an bunlar geldi aklımada daha bir sürü ufak tefek programları var google takvim falan .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 6 yıl
ios geliştiricileri; kim ne derse desin apple
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 6 yıl
Zaten Google Maps Türkiye mağazasında yayımlanmadı ona sinir olmuştum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
afavar 6 yıl
Google aklınca apple ı kendi içinde ters köşeye yatırmak istiyor. Ama ne yazikki yazılım alanında apple a laf atmaları komik olmuş. Garageband gibi bir uygulamanın eşi yok. Aynı şekilde keynote un. Belki kısıtlı olabilir ama mac ve ios kendisi arasında sorunsuz ve muhtesem bir uyum icinde calışıyor. İyiki apple kaldirmis ta youtube ile mapsi, google bi tarafını kaldırıp düzeltmis uygulamalrı. Apple maps olayida ilginc. Hani kotu anladimda bi anda google mapse kufredenler google mapsci olmustu.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
Maps yeter de artar da..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 6 yıl
vitor reis
Burn in Hell Kaldirsin apple su uygulamalari. Mapsin alternatifi cok. Youtube ada siteden girilir.
aynen.. kullandıkça bi tarafı kalktı googlenin

Bir tarafımız kalksa kim ne diyecek? El mahkum. Google maps kullancaksınızzz. O kadar. Muhaahahaha Maaaaahahahaha Maaaaaaaahhahahaha.
-Larry Page-
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
afyonkarahisarlılastirama 6 yıl
İngilizce başlıkları google çeviriden çevirdiniz anlaşılan :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
847 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, ios ve
3 etiket daha uygulama haber google google maps
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Full HD telefonlar, iPad 5, Asus PadFone 2'ye alternatif, otomobil teknolojisi ve daha fazlası... 6 yıl 2012 Yılına Damgasını Vuran Android Oyunları Bölüm 1 6 yıl 2si1: "Yılın son Teknoloji ve Oyun programı" video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
(Ss’li) Tembel Türk Gençliği Dünyanın
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim