Google, iOS geliştiricilerini teşvik etmek için bir reklam yayınladı





Apple'ın iOS işletim sisteminde yerleşik olarak yer verdiği YouTube ve Google Maps uygulamalarını iOS 6 ile birlikte kaldırması, Google'ın App Store üzerinde en popüler ücretsiz birinci ve beşinci uygulamaya sahip olmasına neden oldu.





Google'ın uygulamalarına duyulan aşırı ilgi, firmanın iOS tarafında geliştirici ekibini genişletme ihtiyacı duymasına yol açtı. Gelen bilgilere göre, Google her bölümünün iOS için uygulama geliştirmesi yerine tek bir iOS ekibi kurdu ve ekosistem üzerinde hakimiyet kurmak ve kendi alternatif ekosistemini oluşturmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.





Bu anlamda firma, YouTube üzerinde kısa bir video yayınlayarak, iOS üzerindeki uygulamalarını tanıttı ve geliştiricileri davet etti. Videoda geçen uygulamalar Google Search, YouTube, Chrome, ve Gmail şeklinde. Google Maps ise tahminen video hazırlanırken platform üzerinde bulunmadığından yer verilmemiş.





Ancak videoda bir de ince gönderme bulunuyor. Geliştiricilere yapmaya değer şeyler ortaya koymaları söyleniyor. Bu da Apple uygulamalarının kullanıcılara bir fayda sağlamadığı şeklinde bir anlam akıllara getiriyor. Bununla birlikte Apple Maps ve Google Maps uygulamalarının platform üzerindeki etkileri, Google'ın neden iOS ekibini genişletmek istediği hakkında fikir veriyor.

http://9to5mac.com/2012/12/28/google-launches-web-ad-promoting-its-ios-presence-encourages-ios-developers-to-do-work-that-matters/