Google ile NASA, Project Tango'nun ISS bünyesinde kullanımı için ortak çalışmalar yürütüyor

İnternet dünyasının önemli ismi Google ile ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Project Tango teknolojisinin Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bünyesinde kullanılması için ortak bir çalışma yürütüyor.

Google'ın kısa süre önce tanıttığı Project Tango bildiğiniz üzere Android işletim sistemiyle bir akıllı cep telefonu formunda geliştiriliyor. Diğer benzerlerinden taşıdığı Kinect benzeri üç boyutlu sensörleri, hareket algılayıcı mekanizmaları, özel kodlanmış kameraları ve Myriad 1 görüntü işlemcisi ile ayrılan Project Tango, bu teknik donanımlarıyla bulunduğu ortamın üç boyutlu haritasını çıkartabiliyor ve bu taramalara derinliği de dahil edebiliyor. Sunduğu altyapının ISS bünyesinde diğer astronotlara yardımcı olmak adına görev yapan Spheres adlı robota uygulanması için çalışmalar yapan Google'ın Gelişmiş Teknoloji ve Proje gurubu ile NASA Ames araştırmacıları, Project Tango ile Spheres'in ISS bünyesinde yaptığı 3D haritalama üzerinden kendi başına (Otonom) dolaşabileceğini belirtiyor ve böyle bir gelişmenin tarihte ilk defa gerçekleştirileceğini söylüyor.

Sıfır yerçekimin oluşturulduğu uçuşlarda test edilmeyen başlanan Project Tango ve Spheres ikilisinin, çalışmalar doğu giderse önümüzdeki yaz aylarında ISS bünyesinde görev yapabileceği belirtiliyor. Konu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2014/04/18/project-tango-nasa/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=rss