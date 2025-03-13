Google, robotları kontrol edebilen yeni yapay zeka modelleri tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Google DeepMind, robotların daha geniş bir yelpazede fiziksel görevleri yerine getirmesini sağlayacak iki yeni yapay zeka modelini tanıttı. Gemini Robotics ve Gemini Robotics-ER, robotların eğitim almadan bile yeni durumları kavrayabilmesini ve çevreleriyle daha iyi etkileşim kurmasını hedefliyor.

Gemini Robotics

Gemini Robotics, Google’ın amiral gemisi yapay zeka modeli Gemini 2.0 üzerine inşa edilmiş bir sistem. Google DeepMind’ın Robotik Bölümü Direktörü Carolina Parada’ya göre bu model, çok modlu dünya anlayışını fiziksel eylemlerle birleştirerek robotları daha çevik ve etkileşimli hale getiriyor. Google DeepMind’a göre model, üç temel alanda öne çıkıyor: geneleme yapabilme, etkileşim ve el becerisi.

Böylece Gemini Robotics, eğitim almadığı yeni durumları kavrayabiliyor, insanlarla ve çevresiyle daha doğal bir şekilde etkileşim kurabiliyor ve daha ince motor becerileri gerektiren görevleri (örneğin, bir kağıdı katlamak veya bir şişe kapağını açmak) gerçekleştirebiliyor. Firma, bu alanların her birinde zaten önemli ilerlemeler kaydetmiş ve bunların bazılarını sizlere aktarmıştık. Ancak Google, şimdi bu üç alandaki gelişmeyi tek bir modelde bir araya getiriyor.

Gemini Robotics-ER

Google DeepMind ayrıca Gemini Robotics-ER (Embodied Reasoning) adını verdiği yeni muhakeme odaklı bir model de geliştirdi. Bu model, robotların çevresini daha derinlemesine kavrayıp mantıklı kararlar almasını sağlıyor.

Örneğin, bir robotun bir öğle yemeği çantasını hazırlaması gerektiğinde, çevresindeki nesnelerin konumunu, çantayı nasıl açacağını, nesneleri nasıl tutacağını ve nereye yerleştireceğini anlaması gerekiyor. Gemini Robotics-ER, bu tür karmaşık görevleri yerine getirebilecek şekilde tasarlandı. Bunun yanı sıra, model var olan robot kontrol sistemleriyle entegre çalışabiliyor ve araştırmacılara robotların yeteneklerini genişletme imkânı sunuyor.

Firmaya göre Gemini Robotics-ER, bir eylemin belirli bir senaryoda güvenli olup olmadığını değerlendirebilecek şekilde eğitildi. Şirket ayrıca yapay zeka güvenliği konusunda araştırmaları ilerletmek adına yeni ölçütler ve çerçeveler geliştiriyor. Geçtiğimiz yıl Google DeepMind, Isaac Asimov’un Üç Robot Yasası’ndan ilham alarak “Robot Anayasası”nı duyurmuştu.

Google DeepMind, Apptronik ile iş birliği yaparak yeni nesil insansı robotlar geliştirmeye başlamış durumda. Şirket, Agile Robots, Agility Robotics, Boston Dynamics ve Enchanted Tools gibi öncü firmalarla da ortaklık kurarak Gemini Robotics-ER modelini test ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google, robotları kontrol edebilen yeni yapay zekalar tanıttı