NASA’nın insansı robotu Valkyrie ileri test aşamasına girdi

NASA’nın Valkyrie robotu son testlerinde
Adını İskandinav mitolojisindeki önemli bir kadın figüründen alan Valkyrie, heybetli duruşuyla dikkat çekiyor. 188 santimetre boyunda ve 136 kilogram ağırlığındaki Valkyrie, NASA'nın insan eliyle tasarladığı bozulmuş ya da hasar görmüş ortamlarda çalışabilen elektrikli bir insansı robot olacak. Temmuz ayında Valkyrie, yazılımını değerlendirmek üzere Avustralya'da teste tabi tutuldu. Bu testlerde NASA için değerli veriler ve geri bildirimler elde edildi.
NASA, karasal amaçlar için geliştirilen insansı robotların gelecekte uzaya gidecek insansı robotlara nasıl fayda sağlayabileceğini öğrenmek için Apptronik gibi robotik şirketleriyle de ortaklık kuruyor. Apptronik, depo ve lojistik gibi iş alanlarında çalışacak olan Apollo adlı robotu üzerinde çalışıyor. Öte yanan NASA, Valkyrie ile önemli veriler toplamak ve nihayetinde bunları uzayda kullanmayı istiyor. Belki Valkyrie uzaya çıkamayacak ancak onun sayesinde geliştirilen robotlar uzayda insanlara yardım edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.