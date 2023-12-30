NASA’nın insansı robotu Valkyrie ileri test aşamasına girdi

Tam Boyutta Gör NASA'nın ilk iki ayaklı insansı robotu Valkyrie, ajansın Johnson Uzay Merkezi'nde son test aşamalarına geçiş yapmış durumda. Çok çeşitli görevler için tasarlanan robotun NASA’nın Artemis görevlerinde kullanılması ve bu tür makinelerin potansiyelini ortaya koyması bekleniyor. Robot, Iron Man’e benzese de esasında insansız ve uzaktan kontrol edilebiliyor.

NASA’nın Valkyrie robotu son testlerinde

Adını İskandinav mitolojisindeki önemli bir kadın figüründen alan Valkyrie, heybetli duruşuyla dikkat çekiyor. 188 santimetre boyunda ve 136 kilogram ağırlığındaki Valkyrie, NASA'nın insan eliyle tasarladığı bozulmuş ya da hasar görmüş ortamlarda çalışabilen elektrikli bir insansı robot olacak. Temmuz ayında Valkyrie, yazılımını değerlendirmek üzere Avustralya'da teste tabi tutuldu. Bu testlerde NASA için değerli veriler ve geri bildirimler elde edildi.

Tam Boyutta Gör Uzayda konuşlandırılan insansı robotların, güneş panellerinin temizlenmesi veya uzay aracının dışındaki arızalı ekipmanların incelenmesi gibi tehlikeli görevleri üstlenmesi hedefleniyor. Böylece astronotlar güvenliklerinden ödün vermeden araştırma ve keşif çalışmalarına öncelik verebilecekler. NASA Dexterous Robotics Takım Lideri Shaun Azimi, yaptığı açıklamada, "İnsan mürettebatın yerini almaya çalışmıyoruz, sadece sıkıcı, kirli ve tehlikeli işleri onların üzerinden alarak daha üst düzey faaliyetlere odaklanmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

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NASA, karasal amaçlar için geliştirilen insansı robotların gelecekte uzaya gidecek insansı robotlara nasıl fayda sağlayabileceğini öğrenmek için Apptronik gibi robotik şirketleriyle de ortaklık kuruyor. Apptronik, depo ve lojistik gibi iş alanlarında çalışacak olan Apollo adlı robotu üzerinde çalışıyor. Öte yanan NASA, Valkyrie ile önemli veriler toplamak ve nihayetinde bunları uzayda kullanmayı istiyor. Belki Valkyrie uzaya çıkamayacak ancak onun sayesinde geliştirilen robotlar uzayda insanlara yardım edecek.

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NASA’nın insansı robotu Valkyrie ileri test aşamasına girdi