Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA’nın insansı robotu Valkyrie ileri test aşamasına girdi

    NASA’nın Valkyrie ileri test aşamasına geçti. Uzaydaki zorlu ve tehlikeli koşullarda çalışmak üzere tasarlanan robot, astronotlara yardım eli uzatmak üzere geliştiriliyor.
    NASA’nın insansı robotu Valkyrie ileri test aşamasına girdi Tam Boyutta Gör
    NASA'nın ilk iki ayaklı insansı robotu Valkyrie, ajansın Johnson Uzay Merkezi'nde son test aşamalarına geçiş yapmış durumda. Çok çeşitli görevler için tasarlanan robotun NASA’nın Artemis görevlerinde kullanılması ve bu tür makinelerin potansiyelini ortaya koyması bekleniyor. Robot, Iron Man’e benzese de esasında insansız ve uzaktan kontrol edilebiliyor.

    NASA’nın Valkyrie robotu son testlerinde

    Adını İskandinav mitolojisindeki önemli bir kadın figüründen alan Valkyrie, heybetli duruşuyla dikkat çekiyor. 188 santimetre boyunda ve 136 kilogram ağırlığındaki Valkyrie, NASA'nın insan eliyle tasarladığı bozulmuş ya da hasar görmüş ortamlarda çalışabilen elektrikli bir insansı robot olacak. Temmuz ayında Valkyrie, yazılımını değerlendirmek üzere Avustralya'da teste tabi tutuldu. Bu testlerde NASA için değerli veriler ve geri bildirimler elde edildi.

    NASA’nın insansı robotu Valkyrie ileri test aşamasına girdi Tam Boyutta Gör
    Uzayda konuşlandırılan insansı robotların, güneş panellerinin temizlenmesi veya uzay aracının dışındaki arızalı ekipmanların incelenmesi gibi tehlikeli görevleri üstlenmesi hedefleniyor. Böylece astronotlar güvenliklerinden ödün vermeden araştırma ve keşif çalışmalarına öncelik verebilecekler. NASA Dexterous Robotics Takım Lideri Shaun Azimi, yaptığı açıklamada, "İnsan mürettebatın yerini almaya çalışmıyoruz, sadece sıkıcı, kirli ve tehlikeli işleri onların üzerinden alarak daha üst düzey faaliyetlere odaklanmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

    NASA, karasal amaçlar için geliştirilen insansı robotların gelecekte uzaya gidecek insansı robotlara nasıl fayda sağlayabileceğini öğrenmek için Apptronik gibi robotik şirketleriyle de ortaklık kuruyor. Apptronik, depo ve lojistik gibi iş alanlarında çalışacak olan Apollo adlı robotu üzerinde çalışıyor. Öte yanan NASA, Valkyrie ile önemli veriler toplamak ve nihayetinde bunları uzayda kullanmayı istiyor. Belki Valkyrie uzaya çıkamayacak ancak onun sayesinde geliştirilen robotlar uzayda insanlara yardım edecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Rindaman 3 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai h1 neden tutulmadı aruz ölçüsü şiir örnekleri sürgülü dolap kapağı sürtüyor tv izleme mesafesi redmi note 11 pro kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Huawei P60 Pro
    Huawei P60 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro Macbook
    Apple M2 Pro Macbook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız