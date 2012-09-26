Google ilk su altı panoramik StreetView görüntülerini yayınladı

Google, yıllardır üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü StreetView teknolojisi ile su altında da hizmet vermeye başladı. Daha önce müzeler, kutuplar, tarihi kalıntılar ve çeşitli engebeli bölgeleri birkaç tıkla Maps hizmetinin kullanıcılarının ayağına getiren teknoloji devi, bugün ilk defa su altı panoramik görüntülerini internette kullanıma sundu. Şimdilik Dünya Miras'ları arasında yer alan Avustralya'daki Büyük Set Resifi'ndeki bazı adalar, Filipinler ve A.B.D'de Hawaii ile sınırlı olan görüntülere ilerleyen dönemlerde yenilerinin ekleneceği müjdelendi.

İnsanların tüplü dalış için en çok tercih ettiği bölgelerde gerçekleştirilen çekimler, Google Maps kullanıcılarına dalış yapmadan, hatta yüzme dahi bilmeden su altındaki zengin canlı ekosistemlerini inceleme imkanı tanıyor. Mercan kayalıklarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yürüten Catlin Seaview Survey ile işbirliğine giden Google, 360 derece panorama görüntüleri araştırma takımının özel su altı kameralarıyla elde etmiş. Dört saniyede bir 24MP'lik çekimler yapan üç kameranın yer aldığı ekipman, muhteşem görseller kaydetmeyi başararak projenin gelecekte çok daha fazla alanda faaliyet göstererek mercan resiflerini tüm dünyanın yanı başına getirebilecek potansiyele sahip olduğunu göstermiş oldu.

En kapsamlı harita servisini oluşturmak için dünyanın dört bir yanında çeşitli araçlar ve kurumlar yardımıyla her türlü mekan ve yolun internet üzerinden canlı fotoğraflarıyla incelenebilmesini mümkün kılmak için uğraşan Google, hayata geçirdiği son çalışmalarıyla mercan kayalıkları üzerinde araştırma yapmayı kolaylaştırmış oldu. Yakında Bermuda Adaları'nı da su altı panoramik görüntülerle internette incelemeye sunmayı planlayan Mountain View merkezli şirket, resmi Youtube kanalından paylaştığı videolarla nasıl bir yol izlediklerini gözler önüne serdi. Google Maps'i okyanusla buluşturan çalışmaların yer aldığı videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.

.

http://maps.google.com/help/maps/streetview/gallery.html#!/ocean