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Google ilk su altı panoramik StreetView görüntülerini yayınladı

6 yıl
2,6b
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17
Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, yıllardır üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü StreetView teknolojisi ile su altında da hizmet vermeye başladı. Daha önce müzeler, kutuplar, tarihi kalıntılar ve çeşitli engebeli bölgeleri birkaç tıkla Maps hizmetinin kullanıcılarının ayağına getiren teknoloji devi, bugün ilk defa su altı panoramik görüntülerini internette kullanıma sundu. Şimdilik Dünya Miras'ları arasında yer alan Avustralya'daki Büyük Set Resifi'ndeki bazı adalar, Filipinler ve A.B.D'de Hawaii ile sınırlı olan görüntülere ilerleyen dönemlerde yenilerinin ekleneceği müjdelendi.
İnsanların tüplü dalış için en çok tercih ettiği bölgelerde gerçekleştirilen çekimler, Google Maps kullanıcılarına dalış yapmadan, hatta yüzme dahi bilmeden su altındaki zengin canlı ekosistemlerini inceleme imkanı tanıyor. Mercan kayalıklarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yürüten Catlin Seaview Survey ile işbirliğine giden Google, 360 derece panorama görüntüleri araştırma takımının özel su altı kameralarıyla elde etmiş. Dört saniyede bir 24MP'lik çekimler yapan üç kameranın yer aldığı ekipman, muhteşem görseller kaydetmeyi başararak projenin gelecekte çok daha fazla alanda faaliyet göstererek mercan resiflerini tüm dünyanın yanı başına getirebilecek potansiyele sahip olduğunu göstermiş oldu.
En kapsamlı harita servisini oluşturmak için dünyanın dört bir yanında çeşitli araçlar ve kurumlar yardımıyla her türlü mekan ve yolun internet üzerinden canlı fotoğraflarıyla incelenebilmesini mümkün kılmak için uğraşan Google, hayata geçirdiği son çalışmalarıyla mercan kayalıkları üzerinde araştırma yapmayı kolaylaştırmış oldu. Yakında Bermuda Adaları'nı da su altı panoramik görüntülerle internette incelemeye sunmayı planlayan Mountain View merkezli şirket, resmi Youtube kanalından paylaştığı videolarla nasıl bir yol izlediklerini gözler önüne serdi. Google Maps'i okyanusla buluşturan çalışmaların yer aldığı videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.
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http://maps.google.com/help/maps/streetview/gallery.html#!/ocean Yorum Yaz
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idris 6 yıl en beğenilen
Keşke şu haberi Ekrem Çukurca yayınlasa. Altına da bak Google yapmış utan elma utan yazsa. Sen daha doğru düzgün harita servisi veremiyorsun adamlar karayı bırakmış su altını görüntülemiş yazsa.
Hepimiz şaşırsak. Noluyo lan dünyanın sonu mu geldi filan desek. Ama işte bunlar hayal tabi. :)
Keşke şu haberi Ekrem Çukurca yayınlasa. Altına da bak Google yapmış utan elma utan yazsa. Sen daha doğru düzgün harita servisi veremiyorsun adamlar karayı bıra...
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zerocontrol 6 yıl
DreamSs
balık neo da bizi görecek mi?

neo değil o nemo :D
Yakında evin içinede gircekler heralde
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alito 6 yıl
bi orası eksikti zaten. bütün ünlülerin evlerinin içinide görmek istiyoruz
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Peynir Alti Suyu Tozu 6 yıl
ulan google da çalışmak vardı gezin dünyayı anasını satim
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Alexander Supertramp! 6 yıl
Bu en çok dalgıçlara yarar.Adam gitmeden önce bakar neresi ne kadar derin nasıl dalarız falan. :)
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ErdemZen 6 yıl
Adamların Dünya üzerinde StreetView götürmedikleri her kalmadı, kutuplar olsun okyanus altı olsun. Ama hala bu kadar turistik ve önemli bir kent olan İstanbul yok. Bırak StreetView'i İstanbul için canlı trafik verisi ve toplu ulaşım güzergahları bile yok. Keşke Google da Yandex gibi Türkiye'yi önemsese.
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İnsan Çakması 6 yıl
google ın hizmetleri gerçekten çok iyi. tebrikler.
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idris 6 yıl en beğenilen
Keşke şu haberi Ekrem Çukurca yayınlasa. Altına da bak Google yapmış utan elma utan yazsa. Sen daha doğru düzgün harita servisi veremiyorsun adamlar karayı bırakmış su altını görüntülemiş yazsa.
Hepimiz şaşırsak. Noluyo lan dünyanın sonu mu geldi filan desek. Ama işte bunlar hayal tabi. :)
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4Crumby 6 yıl
V4LKyR
Galsam otu yiyip su altında nefes alabilme durumları böyle işte

çok harry potter izliyosun biraz azalt :D
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V4LKyR 6 yıl
Galsam otu yiyip su altında nefes alabilme durumları böyle işte
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bellair 6 yıl
hala Google'ı arama motorundan ibaret sananlar var
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RANJ 6 yıl
Gökyüzü tamam, mars tamam , ay tamam, dünyadaki sert katman tamam şimdi sıra okyanuslarda :) Yeterince geniş kapsamlı olursa çok güzel olur. Demin sitesinden incelemesini yaptım iyi bi iş çıkarmışlar.
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zerocontrol 6 yıl
DreamSs
balık neo da bizi görecek mi?

neo değil o nemo :D
Yakında evin içinede gircekler heralde
1 Yanıt Yanıtla +4
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balomer 6 yıl zerocontrol
zerocontrol

DreamSs

balık neo da bizi görecek mi?


neo değil o nemo :D


Yakında evin içinede gircekler heralde

valla olur mu olur özel hayat elden gider
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DreamSs 6 yıl
balık neo da bizi görecek mi?
1 Yanıt Yanıtla +3
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jovanovic 6 yıl DreamSs
DreamSs
balık neo da bizi görecek mi?

Neo?


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