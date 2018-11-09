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Google'ın dosya yönetim uygulaması Files Go kökten değişiyor

Google'ın kısıt depolama alanına sahip akıllı telefonlar için geliştirdiği Files Go uygulaması yenileniyor. 30 milyon aylık kullanıcı olan uygulama artık Files by Google olarak adlandırılacak.
6 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Arama devi Google'ın aylık 30 milyon kullanıcısı olan dosya dosya uygulaması Files Go tamamen yenileniyor. Kısıtlı alana sahip akıllı telefonlar için tasarlanan uygulama artık Files by Google olarak adlandırılacak.

Arayüz daha işlevsel hale getirildi

Files Go akıllı telefon kullanıcılarına cihazlarındaki hangi dosyaları silebileceklerine ilişkin öneriler sunarak, depolama alanlarını yönetmelerini sağlıyordu. Ayrıca uygulama aynı zamanda iyi bir dosya tarayıcısıydı ve kullanıcılar tarafından sadece bu özelliği ile bile kullanılıyor.
Google yaptığı açıklama ile birlikte bu dosya yöneticisinin tasarımını yeniden düzenlediğini açıkladı. Daha işlevsel ve kafa karıştırmayan bir arayüze sahip olduğu belirtilen Files Go'nun yenilenmiş hali kullanıcılara dağıtılmaya başlandı bile.

https://www.theverge.com/2018/11/8/18075318/files-go-renamed-google-file-manager-app-android Yorum Yaz
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balcis 6 ay en beğenilen
fotolar yetmedi google bütün dosyaları istiyor.
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Sharparrow 6 ay
Bir b.ka yaramaz
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SEO-Uzmanı 6 ay
nerede hani !
aylardır ; google uygulamalarına bakıyorum
böyle bir ismi ilk defa bu haberde gördüm !
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GetSomeRest 6 ay
Bu uygulamayı sadece dosya göndermek için kullanıyorum. Birgün fotoğraflarımı silecek diye korkuyorum.
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tibaldo 6 ay
Güncelleme sonrası aylık güvenlik yamaları filan aldığında yedek dosyaları silmekte çok işe yarıyor ve iyi iş çıkarıyor. Yalnız bu yer aç kısmında müzik video vs. ne varsa silmek için öneriyor ilginç.
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balcis 6 ay en beğenilen
fotolar yetmedi google bütün dosyaları istiyor.
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astegon 6 ay balcis
Knowledge is power
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