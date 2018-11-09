Google'ın dosya yönetim uygulaması Files Go kökten değişiyor

Arama devi Google'ın aylık 30 milyon kullanıcısı olan dosya dosya uygulaması Files Go tamamen yenileniyor. Kısıtlı alana sahip akıllı telefonlar için tasarlanan uygulama artık Files by Google olarak adlandırılacak.

Arayüz daha işlevsel hale getirildi

Files Go akıllı telefon kullanıcılarına cihazlarındaki hangi dosyaları silebileceklerine ilişkin öneriler sunarak, depolama alanlarını yönetmelerini sağlıyordu. Ayrıca uygulama aynı zamanda iyi bir dosya tarayıcısıydı ve kullanıcılar tarafından sadece bu özelliği ile bile kullanılıyor.

Google yaptığı açıklama ile birlikte bu dosya yöneticisinin tasarımını yeniden düzenlediğini açıkladı. Daha işlevsel ve kafa karıştırmayan bir arayüze sahip olduğu belirtilen Files Go'nun yenilenmiş hali kullanıcılara dağıtılmaya başlandı bile.

https://www.theverge.com/2018/11/8/18075318/files-go-renamed-google-file-manager-app-android