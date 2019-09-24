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    Google’ın lisanslamadığı Huawei Mate 30 Pro’ya Google Play kurmak için gereken süre: 10 dakika

    Google ile Amerikan hükümetinin baskısıyla sorunlar yaşayan Huawei, yeni amiral gemisini Google hizmetleri olmadan tanıtmak zorunda kaldı. Play Store kurmak ise neyse ki çok kolay.
    1 sa.
    1,8b
    61
    14
    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google’ın lisanslamadığı Huawei Mate 30 Pro’ya Google Play kurmak için gereken süre: 10 dakika
    Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 30 Pro, dünya çapında daha önce hiçbir Android amiral gemisinin olmadığı bir konumda yer alıyor. Google’ın hizmetlerine resmi olarak erişimi olmayan cihaz, kutudan çıktığında ne Play Store, ne onun altını dolduran Google Play Hizmetleri, ne de Google uygulamalarına sahip. Neyse ki bu sisteme sahip olmak gayet kolay ve hızlı.
    Öncelikle, bir akıllı telefon Android çalıştırdığı sürece APKmirror gibi sayfalardan .apk dosyalarını indirerek kurmanız gayet mümkün. Google Play Hizmetleri’ne sahip olmayan bir telefonda ise bu durum bazı sıkıntılar doğurabiliyor. Uygulamalara konum ya da benzer başka hizmetleri sunan Google Servisleri Çerçevesi, cihazda bulunmadığında uygulamalar ara ara çökebiliyor, hatta çalışmayı tamamen reddedebiliyor. Huawei Mate 30 Pro’ya yapılacak kısa bir işlemin ardından cihaz Play Store ve buradaki tüm uygulamaların çalışması için gerekli altyapıya sahip olmuş oluyor.
    Huawei resmi olarak kullanıcılara Google hizmetlerine nasıl sahip olacaklarını açıklayamaz fakat bunu kolaylaştırıcı hamleler iddiaya göre atılmış durumda. Bunlardan bir tanesi, iddiaya göre Huawei’nin tüm Mate 30 Pro modellerini önyükleyici kilidi açık olacak şekilde kullanıcılara sunması. Google'ın lisanslama hizmeti, kullanıcıların direkt olarak telefonlarına bu uygulamaları kurduklarında çalışacağının garantisi konumunda olduğundan Mate 30 Pro'da böyle bir garanti bulunmuyor. Burada aktarılan aşamalarda uygulananlar da bu sebeple firmalar tarafından hiçbir zaman tavsiye edilmeyecektir. Bu yöntemin sizin cihazınızda çalışacağının garantisi olmamakla birlikte basamakları uygulamak da tamamen sizin tercihinizdir.

    Huawei Mate 30 Pro için Google uygulamaları kurulum basamakları:

    1. Telefondan herhangi bir tarayıcıya girerek https://www.lzplay.net/ adresine gidin.
    2. Çince sayfada büyük mavi buton olan Google Servisleri Çerçevesi kurulumuna dokunun.
    3. Google Servis Asistanı’na gereken izinleri verin ve kurulumun bitmesini bekleyin.
    4. Google Play Store kurulduktan sonra ana ekrandan çalıştırın.
    5. Bu aşamada Google hesabınızla oturum açmanız istenecek fakat hatalarla karşılaşmanız oldukça muhtemel. Böyle bir durumda cihazınızı yeniden başlatın.
    6. Google Play Store uygulamasına girerek oturum açın. Ardından istediğiniz uygulamayı buradan kurabilirsiniz. Google Servisleri’ne de sahip olduğunuz için başka hiçbir Google hizmetinde oturum açmanız gerekmeyecek.
    Bu kurulumun ardından herhangi bir Android telefon gibi çalışmaya başlayan Mate 30 Pro, 9to5Google tarafından yazılanlara göre herhangi bir sorun çıkarmadan kullanılabiliyor. Google tarafından lisanslanmamış bir telefonda çalışması sorun çıkarır denilebilecek bankacılık ya da temassız ödeme sistemleri bile şimdiye kadar herhangi bir sorunla karşılaşılmadan kullanılabiliyor.
    Aşama aşama video: 


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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    mehmedaltair 1 sa. en beğenilen
    Google'ın Huawei'yi komple engellemesi için gerekli süre: 10 dakika
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Onurmsq 1 sa.
    donanımhaber mate 30 pro reklamı yapmış.
    Yanıtla +10
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    napolyon94 1 sa.
    Huawei reklamlarını izlediniz.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sakulta8585 3 dk.
    Tek ben mi begenmiyorum arkada ki "kocaman" kameranin etrafinda ki "kocaman" yuvarlagi?!
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    cbabuccuoglu 7 dk.
    Herkes reklam içeriği demiş de, telefonu alıp kullanmayı düşünen ve bu konuda kaygı duyan ya da almış olan insanımız sıkıntı çekmesin diye yazdık. Mate 30 Pro almayı düşünmeyen insan için ne değeri var ki reklam olsun? Keşke reklam olsaydı da fazladan para alsaydım bu yazı için
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    rtsbora 8 dk.
    10 bin liraya telefon alacağım ve bunlarla uğraşacağım?
    Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da pahalı bir telefon bu...
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    smart1978 10 dk.
    Merak ediyorum. Bankacilik uygulamalari cihaz modelini algilarsa ne olacak :) ?
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    Ussuz 24 dk.
    Google istemem yan cebime koy diyor zaten bişi olmaz
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    deoks 44 dk.
    İnsanları çekmek için iyi bir fiyattan girse bir şansı olurdu ama aynı fiyata iphone ve samsung gibi telefonlar varken kim bunu alacak?
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    alemburda34 47 dk.
    Yüklense bile ileride engelleme riskine o parayı verip kim girer
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    Jon_Kar 1 sa.
    He google de salakti zaten
    Bi akilli sizsiniz
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    Sentilyon 1 sa. yeni yorumcu
    Linux bu ister düdük makarna ister spagetti her hale kıvama şekle sokulur işin ucunda para varsa çinliler sizi tırnakları ile parçalar koymaz bu çin devleti destekli Huawei ye...
    Yanıtla +2
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    theJuDGe_41 1 sa.
    10 dakika az değil ki. 10 dakikada insanlar rom kuruyor.
    Huawei’in daha kolay ve hızlı bir yöntem sunması lazım.
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    5 etiket daha huawei mate 30 pro google hizmetleri mate 30 pro google Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu
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