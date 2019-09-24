Google’ın lisanslamadığı Huawei Mate 30 Pro’ya Google Play kurmak için gereken süre: 10 dakika

Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 30 Pro, dünya çapında daha önce hiçbir Android amiral gemisinin olmadığı bir konumda yer alıyor. Google’ın hizmetlerine resmi olarak erişimi olmayan cihaz, kutudan çıktığında ne Play Store, ne onun altını dolduran Google Play Hizmetleri, ne de Google uygulamalarına sahip. Neyse ki bu sisteme sahip olmak gayet kolay ve hızlı.

Öncelikle, bir akıllı telefon Android çalıştırdığı sürece APKmirror gibi sayfalardan .apk dosyalarını indirerek kurmanız gayet mümkün. Google Play Hizmetleri’ne sahip olmayan bir telefonda ise bu durum bazı sıkıntılar doğurabiliyor. Uygulamalara konum ya da benzer başka hizmetleri sunan Google Servisleri Çerçevesi, cihazda bulunmadığında uygulamalar ara ara çökebiliyor, hatta çalışmayı tamamen reddedebiliyor. Huawei Mate 30 Pro’ya yapılacak kısa bir işlemin ardından cihaz Play Store ve buradaki tüm uygulamaların çalışması için gerekli altyapıya sahip olmuş oluyor.

Huawei resmi olarak kullanıcılara Google hizmetlerine nasıl sahip olacaklarını açıklayamaz fakat bunu kolaylaştırıcı hamleler iddiaya göre atılmış durumda. Bunlardan bir tanesi, iddiaya göre Huawei’nin tüm Mate 30 Pro modellerini önyükleyici kilidi açık olacak şekilde kullanıcılara sunması. Google'ın lisanslama hizmeti, kullanıcıların direkt olarak telefonlarına bu uygulamaları kurduklarında çalışacağının garantisi konumunda olduğundan Mate 30 Pro'da böyle bir garanti bulunmuyor. Burada aktarılan aşamalarda uygulananlar da bu sebeple firmalar tarafından hiçbir zaman tavsiye edilmeyecektir. Bu yöntemin sizin cihazınızda çalışacağının garantisi olmamakla birlikte basamakları uygulamak da tamamen sizin tercihinizdir.

Huawei Mate 30 Pro için Google uygulamaları kurulum basamakları:

Telefondan herhangi bir tarayıcıya girerek https://www.lzplay.net/ adresine gidin. Çince sayfada büyük mavi buton olan Google Servisleri Çerçevesi kurulumuna dokunun. Google Servis Asistanı’na gereken izinleri verin ve kurulumun bitmesini bekleyin. Google Play Store kurulduktan sonra ana ekrandan çalıştırın. Bu aşamada Google hesabınızla oturum açmanız istenecek fakat hatalarla karşılaşmanız oldukça muhtemel. Böyle bir durumda cihazınızı yeniden başlatın. Google Play Store uygulamasına girerek oturum açın. Ardından istediğiniz uygulamayı buradan kurabilirsiniz. Google Servisleri’ne de sahip olduğunuz için başka hiçbir Google hizmetinde oturum açmanız gerekmeyecek.

Bu kurulumun ardından herhangi bir Android telefon gibi çalışmaya başlayan Mate 30 Pro, 9to5Google tarafından yazılanlara göre herhangi bir sorun çıkarmadan kullanılabiliyor. Google tarafından lisanslanmamış bir telefonda çalışması sorun çıkarır denilebilecek bankacılık ya da temassız ödeme sistemleri bile şimdiye kadar herhangi bir sorunla karşılaşılmadan kullanılabiliyor.

Aşama aşama video: