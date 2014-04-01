Google+ profillerinde, sayfa görüntüleme sayısı da yer almaya başladı

Google'ın Facebook ve Twitter karşısında çok fazla başarı gösteremeyen sosyal ağı Google+, yapılan ufak güncellemeyle profillere "sayfa görüntüleme" sayısını da ekledi.

Daha önce sadece takipçi sayısı gösterilen Google+ profil sayfaları, artık sayfa gösterim sayısını da kullanıcılara sunmaya başladı. Kişilerin sayfalarına kaç kişinin girdiğini görmesi açısından faydalı bir özellik olarak gösterilen ziyaretçi sayısı, isteğe bağlı olarak ayarlar içerisinden de kapatılabiliyor.

http://www.engadget.com/2014/03/31/google-plus-view-count/?ncid=rss_truncated