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Google+ profillerinde, sayfa görüntüleme sayısı da yer almaya başladı

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google+ profillerinde, sayfa görüntüleme sayısı da yer almaya başladı
Google'ın Facebook ve Twitter karşısında çok fazla başarı gösteremeyen sosyal ağı Google+, yapılan ufak güncellemeyle profillere "sayfa görüntüleme" sayısını da ekledi.
Daha önce sadece takipçi sayısı gösterilen Google+ profil sayfaları, artık sayfa gösterim sayısını da kullanıcılara sunmaya başladı. Kişilerin sayfalarına kaç kişinin girdiğini görmesi açısından faydalı bir özellik olarak gösterilen ziyaretçi sayısı, isteğe bağlı olarak ayarlar içerisinden de kapatılabiliyor.

http://www.engadget.com/2014/03/31/google-plus-view-count/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
bu ayarı nasıl açıyoruz yahu ? herşeyim herkese açık hala görüntülenme gözükmüyor ayrıcada takipçilerimi göremiyorum ?? takipçiler nasıl görüyoruz
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orka55 5 yıl
view 345
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xemsix 5 yıl
bu görüntüleme sayısının blogger ile bir ilgisi varmı?
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Elsa 5 yıl
Sistem buglu beyler düzelir
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xemsix 5 yıl
benim profil 14.010.123 görüntüleme almış şaşkınlıklar içerisindeyim
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Graveety 5 yıl
40 bin küsür, bakalım rekor kimde
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Tochi 5 yıl
Aslında geç bile kalınmış bir uygulama.Yerinde olmuş diyebiliriz.
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fuckulteli 5 yıl
Az kaldı "profilime kim baktı"ya :) :D
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aniceman 5 yıl
haber doğruysa hiç kullanmadığım google+ profilime 1600 kişi girmiş. sanki google sayıyı yüksek gösterip bak insanlar seni takip ediyor, biraz daha kullan mesajı vermek istemiş!
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SteveMeade 5 yıl aniceman
Bana da öyle geldi rakamlar şişirme gibi duruyor
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BekirTemel 2 yıl aniceman
aniceman
haber doğruysa hiç kullanmadığım google+ profilime 1600 kişi girmiş. sanki google sayıyı yüksek gösterip bak insanlar seni takip ediyor, biraz daha kullan mesajı vermek istemiş!

bence doğru tespit.
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