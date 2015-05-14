Google sonrası Bing de mobil sürümü olan siteleri ön plana çıkartmaya başladı

Microsoft'un uzun yıllardır hizmet vermeye devam eden arama motoru Bing, bugün yapılan duyuru ile kullanıcılar için oldukça faydalı bir süreci devreye soktu.

Mobil cihazlarından Bing'i kullanan kullanıcılara hitap eden bu yeni değişiklik, mobil sürümü olan sitelerin "Mobile-friendly / Mobil-dostu" şeklinde işaretlemesine dayanıyor. Bu işareti alan siteler akıllı telefon ya da tablet kullanıcılarına çok daha rahat bir deneyim sunuyor ve çok daha performanslı çalışma gösteriyor. Böylelikle de kişilerin mobil sürümü olmayan internet sitelerine girip hem ciddi veri kaybı yaşaması hem de işlerini görememesi sorunu ortadan kaldırılmış oluyor. Ayrıca aramalarda mobil sürümü olan sitelere öncelik veriliyor.

Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.bing.com/webmaster/2015/05/14/our-approach-to-mobile-friendly-search/