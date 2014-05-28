Google, sürücüsüz otomobilini görücüye çıkarttı





Yaptığı çalışmalar ve satın aldığı şirketler ile internet dışında birçok farklı sektöre de giriş yapan Google, sürücüsüz olarak gidebilen otomobil modelinin prototip versiyonunu görücüye çıkarttı.

Sürücüsüz otomobil teknolojileri üzerinde uzun zamandır çalışan ve bu teknolojileri genelde başka firmaların araçları üzerinde test eden Google, bu sefer kendi tasarladığı bir elektrikli model ile karşımıza çıktı. Tasarımsal olarak oldukça ilginç görünen ve bu ilginç durumu bünyesinde herhangi bir direksiyon ve pedal seti barındırmıyor olmasıyla devam ettiren araç, prototip aşamasında olmasına rağmen bünyesinde yer alan sensörler sayesinde herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan hareket edebiliyor ve şimdilik yaklaşık 40km hıza kadar çıkabiliyor. Projenin başında bulunan Chris Urmson'a göre ilerleyen dönemde 160km gibi yüksek hızlara da ulaşabileceği belirtilen elektrikli otomobil, özellikle yol güvenliğini geliştirmek adına önemli bir adım olarak görülüyor. Firma tarafından açıklandığı kadarıyla her türlü kör noktayı ortada kaldıran ve tüm yönlerde iki futbol sahası büyüklüğünde tarama (Diğer araçlar, trafik ışıkları, yol çizgileri, yol çalışmaları, yayalar vb.) yapabilen araç, yine gelen bilgilere göre özel bir akıllı telefon uygulamasına da sahip olacak ve böylece gidilmek istenen noktalar daha rahat seçilebilecek.

Önümüzdeki iki yıl içerisinde Kaliforniya yollarına çıkartılması hedeflenen Google'ın kendi geliştirdiği sürücüsüz otomobil modeli, belirtildiği kadarıyla ilk olarak 100 adet üretilerek test edilecek ve belirli güvenlik prosedürlerine tabi tutulacak. Google'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan tanıtım videosunu ise direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/129063-google-s-next-self-driving-car-will-have-no-brakes-or-steering-wheel