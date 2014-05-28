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Google, sürücüsüz otomobilini görücüye çıkarttı

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, sürücüsüz otomobilini görücüye çıkarttı

Yaptığı çalışmalar ve satın aldığı şirketler ile internet dışında birçok farklı sektöre de giriş yapan Google, sürücüsüz olarak gidebilen otomobil modelinin prototip versiyonunu görücüye çıkarttı.
Sürücüsüz otomobil teknolojileri üzerinde uzun zamandır çalışan ve bu teknolojileri genelde başka firmaların araçları üzerinde test eden Google, bu sefer kendi tasarladığı bir elektrikli model ile karşımıza çıktı. Tasarımsal olarak oldukça ilginç görünen ve bu ilginç durumu bünyesinde herhangi bir direksiyon ve pedal seti barındırmıyor olmasıyla devam ettiren araç, prototip aşamasında olmasına rağmen bünyesinde yer alan sensörler sayesinde herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan hareket edebiliyor ve şimdilik yaklaşık 40km hıza kadar çıkabiliyor. Projenin başında bulunan Chris Urmson'a göre ilerleyen dönemde 160km gibi yüksek hızlara da ulaşabileceği belirtilen elektrikli otomobil, özellikle yol güvenliğini geliştirmek adına önemli bir adım olarak görülüyor. Firma tarafından açıklandığı kadarıyla her türlü kör noktayı ortada kaldıran ve tüm yönlerde iki futbol sahası büyüklüğünde tarama (Diğer araçlar, trafik ışıkları, yol çizgileri, yol çalışmaları, yayalar vb.) yapabilen araç, yine gelen bilgilere göre özel bir akıllı telefon uygulamasına da sahip olacak ve böylece gidilmek istenen noktalar daha rahat seçilebilecek.
Önümüzdeki iki yıl içerisinde Kaliforniya yollarına çıkartılması hedeflenen Google'ın kendi geliştirdiği sürücüsüz otomobil modeli, belirtildiği kadarıyla ilk olarak 100 adet üretilerek test edilecek ve belirli güvenlik prosedürlerine tabi tutulacak. Google'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan tanıtım videosunu ise direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/129063-google-s-next-self-driving-car-will-have-no-brakes-or-steering-wheel Yorum Yaz
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mathematician_01 4 yıl en beğenilen atroce
atroce
şaka maka adamlar işi ilettiler epey

yalnız şöyle bir sorun var diyelim ki bu araçlar yollara çıktı, hem insanın kontrol ettiği hem robotun kontrol ettiği araçların bir arada yolda gitmesi nasıl olur

robot sürücü sistematik ve kurallara göre gider, makas atan kornaya basan sellektör yapan birine nasıl tepki verir acaba

bence bi arada olmaz bu iş arabaların komple sürücüsüz olması lazım buda önümüzde ki 50 yıl içinde zor görünüyor

Bizim ülkeye özel; makas atan, 160 km hızda 3 metreden takip yapabilen, sarı ışık yandigi an, korna çalıp selektor yakan modellerini ureteceklermis
atroceşaka maka adamlar işi ilettiler epeyyalnız şöyle bir sorun var diyelim ki bu araçlar yollara çıktı, hem insanın kontrol etti...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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atroce 4 yıl
şaka maka adamlar işi ilettiler epey

yalnız şöyle bir sorun var diyelim ki bu araçlar yollara çıktı, hem insanın kontrol ettiği hem robotun kontrol ettiği araçların bir arada yolda gitmesi nasıl olur

robot sürücü sistematik ve kurallara göre gider, makas atan kornaya basan sellektör yapan birine nasıl tepki verir acaba

bence bi arada olmaz bu iş arabaların komple sürücüsüz olması lazım buda önümüzde ki 50 yıl içinde zor görünüyor
şaka maka adamlar işi ilettiler epeyyalnız şöyle bir sorun var diyelim ki bu araçlar yollara çıktı, hem insanın kontrol ettiği hem robotun kontrol et...
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3 Yanıt Yanıtla +5
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Zig Zag 4 yıl
Overclockla 220 basar o
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limbesh 4 yıl
PEKİ ARABAYI KİM SÜRECEK
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Tom Hagen 4 yıl
robotik sistemin araba kullanması..
Sonuçta diğer insanlara bağlı bir iş bu da tehlikeli olmaz mı ki acaba diye düşünüyorum. İnsan refleksiyle karşılaştırmak lazım..
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c N w r 4 yıl
Bizim ülkenin trafiğinde bu araçlar devreleri yakar. Trafikte fren gaz fren gaz :D. Önce trafik unsurunun elden geçirilmesi lazım bizim böyle bir adım atabilmemiz için. Hiç yoktan ben öyle düşünüyorum.
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Gece772 4 yıl
Bu araba bir çizgi film deki karaktere benziyor adın hatırlayamadım
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psicik96 4 yıl
şahinci selektör yapınca görürüm ben o Google yi :D
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Zig Zag 4 yıl
Overclockla 220 basar o
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halil_Sav 4 yıl
karda doluda nasıl gidecek bu araba merak ettim özel bir silecek mi koyacaklar :)
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seven44 4 yıl
Ben kendim sürmeyi tercih ederim.
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The Times 4 yıl
Ya bazı şehirler tamamen sürücüsüz olacak yada sürücüsüzler için ayrı yollar yapılacak.
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darkaura 4 yıl
bu araclar yuksek sayida taksi hizmetinde kullanilirsa trafikde, en onemliside sehir ici park sorununda ciddi rahatlama yaratabilir. herseyden once ufaklar, az yer tutuyorlar. trafikde en buyuk farksa bu araclarin birbirleriyle haberleserek formasyon icinde hareket edebilcek olmalari. tum araclar organize belli hizla gideceginden ayni yolda cok daha fazla aracla akici trafik elde etmek mumkun olur. tabi bu araclar ozel bir serit ayrilirsa
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DH Misafiri 4 yıl
Nasilsa google çıkartıyo bizimkiler root edip hizini arttırır
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TaurenChef 4 yıl
Nasılsa google üretiyor bizimkiler root atıp hızlandırırlar :)
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