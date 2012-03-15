Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, uçuş arama özelliği sonuçlarına ulusararası uçuşları da ekliyor

7 yıl
2,7b
1
8
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'ın ABD sınırları içerisinde bir süre önce başlattığı ve seyahat acentaları tarafından sıkça eleştirilere uğrayan uçuş arama özelliği artık uluslararası alana açılıyor.

Google yaptığı duyuruda, uçuş arama özelliğine uluslararası havalimanlarını da eklediğini açıkladı. Henüz ülkeler arasında değil sadece ABD çıkışlı uçuşların uluslararası varış noktalarına kadar güzergah hesaplayan Google uçuş arama özelliği, fiyat alternatifleri arayanlara da yol gösteriyor.

Google arama sonuçlarına İstanbul dahil 500 uluslararası havalimanını eklemiş durumda. Daha fazla nokta için Google çalışmalarına devam ediyor. Firmanın hedefi kullanıcılara en hızlı ve en uygun fiyatlı uçak bileti çözümlerini sunabilmek. Harita üzerinden uçuş güzergahları ve fiyat seçenekleri de görülebiliyor.

Google'ın uçuş arama hizmetine http://www.google.com/flights adresinden ulaşabilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
10 yıl sonra bütün internet alt yapısı Google ın olursa hiç şaşırmayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batu 7 yıl
Ortada rekabet edecek duzeyde bir rakip yok... Adamlar islerini en iyi sekilde yapiyorlar. Ellerine saglik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Adamalr her alanda Google olarak hizmet vermek isiyor bizde hizmet görelim o zaman.. Bence çok iyi bir sistem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
Bir uçaktayken izleyemiyorlardı, onun da yolunu buldular...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esenkaya20 7 yıl
bu adamların içine motor kaçmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 7 yıl
Yakında bilet satışlarını da devralır, bilet satış siteleri de iflas eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber "İzlerken neşe veren Teknoloji Programı" 16 Mart 2012 7 yıl ASUS 7 serisi anakart lansmanı video röportaj 7 yıl MWC 2012: Touchpal Contacts ile Akıllı Arama iPhone'a geliyor 7 yıl MSI Windtop ae2210 "Ofis, oyun, çoklu ortam" hepsi bir arada bilgisayar video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim