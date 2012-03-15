Google, uçuş arama özelliği sonuçlarına ulusararası uçuşları da ekliyor

Google'ın ABD sınırları içerisinde bir süre önce başlattığı ve seyahat acentaları tarafından sıkça eleştirilere uğrayan uçuş arama özelliği artık uluslararası alana açılıyor.





Google yaptığı duyuruda, uçuş arama özelliğine uluslararası havalimanlarını da eklediğini açıkladı. Henüz ülkeler arasında değil sadece ABD çıkışlı uçuşların uluslararası varış noktalarına kadar güzergah hesaplayan Google uçuş arama özelliği, fiyat alternatifleri arayanlara da yol gösteriyor.





Google arama sonuçlarına İstanbul dahil 500 uluslararası havalimanını eklemiş durumda. Daha fazla nokta için Google çalışmalarına devam ediyor. Firmanın hedefi kullanıcılara en hızlı ve en uygun fiyatlı uçak bileti çözümlerini sunabilmek. Harita üzerinden uçuş güzergahları ve fiyat seçenekleri de görülebiliyor.



