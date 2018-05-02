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Google ve Fitbit daha verimli sağlık verileri için iş birliği yapıyor

Google ve Fitbit giyilebilir cihaz pazarındaki konumlarını iyileştirme ve pazara hareket getirme adına yeni bir iş birliği duyurdu. İş birliği ile sağlık verileri daha verimli şekilde işlenecek.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giyilebilir cihaz pazarının iki büyük ismi Google ve Fitbit, sağlık verilerinin daha verimli bir şekilde işlenmesi amacıyla iş birliği yapıyor. Duyuru Fitbit firması tarafından yapıldı.

İş birliği neler sunuyor?

İş birliğinin amacı sağlık birimlerinin hastaları hakkında daha kapsamlı veriler elde etmeleri, bu verilere göre daha kişisel ve ihtiyaca göre bakım planlamaları olarak açıklandı. Ayrıca doktorların bazı rahatsızlıkları daha erken teşhis edebilmeleri de amaçlanıyor.

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Fitbit bu amaçla Google’ın Healthcare yazılım geliştirme aracını kendi cihazlarına entegre etmeye başladı. Buradan elde edilen veriler doğrudan sağlık birimlerinin kullandığı medikal kayıt sistemlerine aktarılıyor.

Son dönemde giyilebilir cihaz pazarında kan kaybeden iki firmanın iş birliği yeni bir hareketlilik doğurabilir. Sağlık sektöründe önemli avantajlar sunulması tüketicilerin de dikkatini çekecektir zira Apple Watch saatleri ile ölümden dönen insanların hikayeleri basında sıkça işleniyor. Elbette bu iş birliği bir Pixel akıllı saati doğurabilir mi ileride göreceğiz.

 

https://www.phonearena.com/news/google-fitbit-collaboration-healthcare_id104540 Yorum Yaz
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