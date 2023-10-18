Google ve Qualcomm ortaklığında RISC-V akılı saatlere geliyor

Tam Boyutta Gör ARM ve x86'ya açık kaynaklı bir alternatif olan RISC-V, giderek daha fazla firma tarafından benimseniyor. Son olarak ise yeni nesil Wear OS çözümlerine güç verecek bir RISC-V Snapdragon Wear platformu için iş birliğine giden Google ve Qualcomm, RISC-V’ye büyük ve önemli bir destek veriyor.

RISC-V, giyilebilir cihaz yolculuğunda

Açık kaynaklı komut seti mimarisi (ISA) olarak RISC-V, herhangi bir şirketin tamamen özel çekirdekler geliştirmesine izin vererek inovasyonu teşvik ediyor. Bu da daha fazla şirketin pazara girmesine olanak tanıyarak inovasyon ve rekabetin artmasını sağlıyor. RISC-V'nin açıklığı, esnekliği ve ölçeklenebilirliği, silikon satıcılarından OEM'lere, nihai ürünlere ve tüketicilere kadar tüm değer zincirine fayda sağlayabilir.

Tam Boyutta Gör Qualcomm, bu çiplerden açıkça bir platform olarak bahsederken çekirdekleri ve diğer tasarımları için ARM lisans sahibi olmak zorunda olmamak en büyük albeni olarak görülüyor. Qualcomm bu hamleyi RISC-V uyumlu CPU'ları Android Ekosistemine getirmek için önemli bir ilk kilometre taşı olarak tanımlarken, Google da Wear OS'u başlamak için en iyi yer olarak görüyor.

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Her iki firma da düşük güç ve yüksek performansa sahip özel CPU'lar vurgusunda bulunurken hem Wear OS ekibi hem de Qualcomm'un çalışmaları halihazırda devam ediyor. Dolayısıyla RISC-V tabanlı giyilebilir cihazların piyasaya girişi şimdilik belli değil. Her iki şirket de donanımın yanında RISC-V için uygulamaların ve sağlam bir yazılım ekosisteminin de hazır olmasını sağlamak istiyor. Tüm bunların ışığında elbette Qualcomm, ARM tabanlı Snapdragon Wear serisini geliştirmeye ve ana odak olarak tutmaya devam edecek. Bir yandan da yeni RISC-V platformu üzerinde çalışılacak.

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