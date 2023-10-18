Google ve Qualcomm ortaklığında RISC-V akılı saatlere geliyor

RISC-V, giyilebilir cihaz yolculuğunda
Açık kaynaklı komut seti mimarisi (ISA) olarak RISC-V, herhangi bir şirketin tamamen özel çekirdekler geliştirmesine izin vererek inovasyonu teşvik ediyor. Bu da daha fazla şirketin pazara girmesine olanak tanıyarak inovasyon ve rekabetin artmasını sağlıyor. RISC-V'nin açıklığı, esnekliği ve ölçeklenebilirliği, silikon satıcılarından OEM'lere, nihai ürünlere ve tüketicilere kadar tüm değer zincirine fayda sağlayabilir.
Her iki firma da düşük güç ve yüksek performansa sahip özel CPU'lar vurgusunda bulunurken hem Wear OS ekibi hem de Qualcomm'un çalışmaları halihazırda devam ediyor. Dolayısıyla RISC-V tabanlı giyilebilir cihazların piyasaya girişi şimdilik belli değil. Her iki şirket de donanımın yanında RISC-V için uygulamaların ve sağlam bir yazılım ekosisteminin de hazır olmasını sağlamak istiyor. Tüm bunların ışığında elbette Qualcomm, ARM tabanlı Snapdragon Wear serisini geliştirmeye ve ana odak olarak tutmaya devam edecek. Bir yandan da yeni RISC-V platformu üzerinde çalışılacak.Kaynakça https://9to5google.com/2023/10/17/wear-os-risc-v-chip/ https://www.qualcomm.com/news/releases/2023/10/qualcomm-to-bring-risc-v-based-wearable-platform-to--wear-os-by- Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.