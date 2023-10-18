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    Anlık Bildirim

    Google ve Qualcomm ortaklığında RISC-V akılı saatlere geliyor

    Açık kaynaklı RISC-V, giderek daha fazla alana girmeye başlıyor. Son gelen bilgilere göre Google ve Qualcomm, akıllı saatlerdeki Wear OS için bir RISC-V çipi üzerinde çalışıyor.
    Google ve Qualcomm ortaklığında RISC-V akılı saatlere geliyor Tam Boyutta Gör
    ARM ve x86'ya açık kaynaklı bir alternatif olan RISC-V, giderek daha fazla firma tarafından benimseniyor. Son olarak ise yeni nesil Wear OS çözümlerine güç verecek bir RISC-V Snapdragon Wear platformu için iş birliğine giden Google ve Qualcomm, RISC-V’ye büyük ve önemli bir destek veriyor.

    RISC-V, giyilebilir cihaz yolculuğunda

    Açık kaynaklı komut seti mimarisi (ISA) olarak RISC-V, herhangi bir şirketin tamamen özel çekirdekler geliştirmesine izin vererek inovasyonu teşvik ediyor. Bu da daha fazla şirketin pazara girmesine olanak tanıyarak inovasyon ve rekabetin artmasını sağlıyor. RISC-V'nin açıklığı, esnekliği ve ölçeklenebilirliği, silikon satıcılarından OEM'lere, nihai ürünlere ve tüketicilere kadar tüm değer zincirine fayda sağlayabilir.

    Google ve Qualcomm ortaklığında RISC-V akılı saatlere geliyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, bu çiplerden açıkça bir platform olarak bahsederken çekirdekleri ve diğer tasarımları için ARM lisans sahibi olmak zorunda olmamak en büyük albeni olarak görülüyor. Qualcomm bu hamleyi RISC-V uyumlu CPU'ları Android Ekosistemine getirmek için önemli bir ilk kilometre taşı olarak tanımlarken, Google da Wear OS'u başlamak için en iyi yer olarak görüyor.

    Her iki firma da düşük güç ve yüksek performansa sahip özel CPU'lar vurgusunda bulunurken hem Wear OS ekibi hem de Qualcomm'un çalışmaları halihazırda devam ediyor. Dolayısıyla RISC-V tabanlı giyilebilir cihazların piyasaya girişi şimdilik belli değil. Her iki şirket de donanımın yanında RISC-V için uygulamaların ve sağlam bir yazılım ekosisteminin de hazır olmasını sağlamak istiyor. Tüm bunların ışığında elbette Qualcomm, ARM tabanlı Snapdragon Wear serisini geliştirmeye ve ana odak olarak tutmaya devam edecek. Bir yandan da yeni RISC-V platformu üzerinde çalışılacak.

    Kaynakça https://9to5google.com/2023/10/17/wear-os-risc-v-chip/ https://www.qualcomm.com/news/releases/2023/10/qualcomm-to-bring-risc-v-based-wearable-platform-to--wear-os-by-
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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