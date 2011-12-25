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Google ve Mozilla, 300 milyon dolarlık arama motoru anlaşması imzaladı

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta sizlere Firefox internet tarayıcısının varsayılan arama motoru olan Google ile Mozilla vakfının anlaşma yenilemediğini ve muhtemelen farklı bir arama motoru sağlayıcısının Firefox tarayıcısında varsayılan olarak yer alacağını belirtmiştik. Gelirinin önemli bir kısmını arama motoru ortaklığıyla elde eden Mozilla için anlaşma sağlanamaması büyük bir kayıp olarak görülüyordu.

Mozilla varsayılan arama motoru ortaklığı için Yahoo ile ilk etapta masaya oturdu. Ancak istenen yüksek meblağlar Yahoo içinde tartışmalara neden olduğu için anlaşma sağlanamadı.

Fakat Google sürpriz bir şekilde yeniden devreye girdi ve nihayet Mozilla ile anlaşma imzaladı. Yıllık 300 milyon dolar karşılığında Firefox tarayıcısının varsayılan arama motoru Google oldu. Bing ve Yahoo tercihli arama motoru olarak yine Firefox'ta yerini alacak ancak ödedikleri miktar elbette oldukça düşük. Google'ın geçen yıl ödediği miktar ise 100 milyon dolardı.

Firefox son ölçümlerde Chrome'un ardından üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Ancak varsayılan arama motorunun Google olması kullanıcı sayısı bakımından yine de çok önemli. Chrome varsayılan arama motorunun da Google olduğu düşünüldüğünde tarayıcı pazarındaki ilk üç sırada Google yüzde 50 oranında varsayılan arama motoru olarak kullanılıyor. Bing ise Internet Explorer ile yüzde 40'lık bir dilime hakim.


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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen
Kalkıp bing,zang,zung vs. ile olacağına google en doğrusu olmuş.
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E_Aydin35 7 yıl
Firefoz için inşallah hayırlı olur. Google'da kendini aşıp tablet vs. satışlarına bile başladı.
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RevivaL 7 yıl
Çok gerekli değil böyle bir anlaşma. Tabi para çok napacağını bilmiyor insanlar
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Mikailix 7 yıl
Bu kadar parayi nereye harciyorlar? bilen varsa söyleyebilir mi? sunucular, elemanlar, vs vs yok kurtarmıyor cook para
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Recharged 7 yıl
Güzel bir anlaşma bu ikili arasında.Mozilla bunu iyi kullanacaktır.
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berkkarabacak 7 yıl
Google koyar mı be :)Bi nevi Mozilla Vakfına destekte bulunmuş işte google abimiz,seviyorum lan seni google
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acbold 7 yıl
internet explorer(bing) verilerini saymamak gerek aslında.Sonuçta işletim sistemi ile gelen bir tarayıcı.Çoğu listelerde gerçek ilgiyi yanlış ölçmeye neden oluyor.İnternet explorer bilinçli olarak indirip kuran insanlar sayaçlara dahil edilebilse keşke...
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uLtRaTRim 7 yıl
neredeyse gün başına 1 milyon dolar ödeyecekmiş... google firefoxta varsayılan arama motoru olmasaydı ne kaybederdi ki acaba? bende ff kullanıyorum ama şayet varsayılan olarak arama motoru google olmasaydı ayarlardan illaki değiştirir yine google yapardım.. artı ana sayfam google birde... kısacası kullanmak isteyen zaten google'ı bir şekilde kullanıyor. hatta üşenmeden her seferinde adres satırına google ismini giren bile var...

Bu senin için, benim için çok doğal bişey, ama çoğu insan nasıl yapılmasını bırak, yapılma imkanı olmadığını düşünür. o yüzden çoğu kişi de anasayfa da about:home sayfasıdır. eğer orada google yerine bing veya yahoo kullanılırsa, baya bi kullanıcı kazanabilir.
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Silent Guardian 7 yıl
Google'da para b... gibi.
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34istanbul34 7 yıl
Herhalde bu son anlaşma olur çünkü gitgide firefoxun kullanıcı sayısı düşüyor ve büyük bir hızla insanlar google chrome'a geçiyor.firefox'u çok seven ben bile ;)
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cagataykoroglu 7 yıl
çoğu insan sağ üst köşede hangi motor varsa değiştirmeden o motoru kullanır. Orada ne isim varsa onu benimser.
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