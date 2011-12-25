Google ve Mozilla, 300 milyon dolarlık arama motoru anlaşması imzaladı

Geçtiğimiz hafta sizlere Firefox internet tarayıcısının varsayılan arama motoru olan Google ile Mozilla vakfının anlaşma yenilemediğini ve muhtemelen farklı bir arama motoru sağlayıcısının Firefox tarayıcısında varsayılan olarak yer alacağını belirtmiştik. Gelirinin önemli bir kısmını arama motoru ortaklığıyla elde eden Mozilla için anlaşma sağlanamaması büyük bir kayıp olarak görülüyordu.





Mozilla varsayılan arama motoru ortaklığı için Yahoo ile ilk etapta masaya oturdu. Ancak istenen yüksek meblağlar Yahoo içinde tartışmalara neden olduğu için anlaşma sağlanamadı.





Fakat Google sürpriz bir şekilde yeniden devreye girdi ve nihayet Mozilla ile anlaşma imzaladı. Yıllık 300 milyon dolar karşılığında Firefox tarayıcısının varsayılan arama motoru Google oldu. Bing ve Yahoo tercihli arama motoru olarak yine Firefox'ta yerini alacak ancak ödedikleri miktar elbette oldukça düşük. Google'ın geçen yıl ödediği miktar ise 100 milyon dolardı.





Firefox son ölçümlerde Chrome'un ardından üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Ancak varsayılan arama motorunun Google olması kullanıcı sayısı bakımından yine de çok önemli. Chrome varsayılan arama motorunun da Google olduğu düşünüldüğünde tarayıcı pazarındaki ilk üç sırada Google yüzde 50 oranında varsayılan arama motoru olarak kullanılıyor. Bing ise Internet Explorer ile yüzde 40'lık bir dilime hakim.