Yapay zekânın suçu ne: Los Angeles sokaklarında robot taksi avı

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Tam Boyutta Gör Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz robotların insanları avladığı senaryoların aksine Los Angeles şehrinde bu kez kurban sürücüsüz taksiler oldu. Trump politikalarını protesto eden göçmenler hıncını sürücüsüz taksilerden aldı.

Robot taksiler vandallık mağduru

Trump hükümetinin göçmenlerin yaşadığı veya çalıştığı işyerlerine ani baskınlar gerçekleştirerek gözaltılar yapması büyük protestolara neden oluyor. Los Angeles şehrinde göçmen haklarını savunan gruplar güvenlik güçleriyle çatışıyor.

Robo Otomasyon milyarlarca liralık borç ile battı 2 gün önce eklendi

Baskınların insan haklarına aykırı olduğunu açıklayan Kaliforniya valisini şuursuz olarak niteleyen Trump, Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini sokaklara sürmüştü. Protestocuların önemli bir kısmı slogan atmayı tercih ederken kalan kısmı ise işi şiddete dökmüş durumda.

Polis araçlarını ve ekipmanlarını taşa tutarak ya da ateşe vererek zarar veren protestocuların hedefinde sürücüsüz taksiler de vardı. Waymo tarafından işletilen sürücüsüz taksileri bulundukları konuma çağıran protestocular daha sonra taksileri ateşe verdi. Bazılarına ise duvar yazıları yazıldı.

Toplamda 5 aracın kullanılamaz hale geldiği olaylarda yerel yönetim vatandaşların, olası bir lityum iyon sızıntısı nedeniyle bölgeye yaklaşmaması gerektiğini duyurdu. Waymo ise protestoların yaşandığı bölgelerdeki sürücüsüz taksi hizmetlerini askıya aldı. Bugüne kadar protestolarda 164 milyon dolarlık hasarın ortaya çıktığı belirtiliyor.



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Robot taksiler protesto kurbanı oldu

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