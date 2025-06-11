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    Yapay zekânın suçu ne: Los Angeles sokaklarında robot taksi avı

    Waymo tarafından işletilen robot taksiler, protestolar esnasında bölgeye çağırıldı ve ateşe verildi. Protestocular hınçlarını robot taksilerden aldılar.         

    Yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz robotların insanları avladığı senaryoların aksine Los Angeles şehrinde bu kez kurban sürücüsüz taksiler oldu. Trump politikalarını protesto eden göçmenler hıncını sürücüsüz taksilerden aldı. 

    Robot taksiler vandallık mağduru

    Trump hükümetinin göçmenlerin yaşadığı veya çalıştığı işyerlerine ani baskınlar gerçekleştirerek gözaltılar yapması büyük protestolara neden oluyor. Los Angeles şehrinde göçmen haklarını savunan gruplar güvenlik güçleriyle çatışıyor. 

    Baskınların insan haklarına aykırı olduğunu açıklayan Kaliforniya valisini şuursuz olarak niteleyen Trump, Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini sokaklara sürmüştü. Protestocuların önemli bir kısmı slogan atmayı tercih ederken kalan kısmı ise işi şiddete dökmüş durumda. 

    Polis araçlarını ve ekipmanlarını taşa tutarak ya da ateşe vererek zarar veren protestocuların hedefinde sürücüsüz taksiler de vardı. Waymo tarafından işletilen sürücüsüz taksileri bulundukları konuma çağıran protestocular daha sonra taksileri ateşe verdi. Bazılarına ise duvar yazıları yazıldı. 

    Toplamda 5 aracın kullanılamaz hale geldiği olaylarda yerel yönetim vatandaşların, olası bir lityum iyon sızıntısı nedeniyle bölgeye yaklaşmaması gerektiğini duyurdu. Waymo ise protestoların yaşandığı bölgelerdeki sürücüsüz taksi hizmetlerini askıya aldı. Bugüne kadar protestolarda 164 milyon dolarlık hasarın ortaya çıktığı belirtiliyor. 
     

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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