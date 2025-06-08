Google Gemini'ye "planlanmış eylemler" özelliği geldi

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google, Gemini yapay zekâ asistanına "planlanmış eylemler" (Scheduled Actions) denilen yeni bir özellik ekledi. Bu özellik, yalnızca Google AI Pro ve AI Ultra abonelerine sunulmakla kalmıyor, aynı zamanda uygun Google Workspace iş ve eğitim planlarındaki kullanıcıların da hizmetine sunuluyor.

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Tek seferlik görevler de oluşturulabiliyor

Kullanıcılar, Gemini'ye belirledikleri saat veya tarihte görevler vermek için doğal dilde komut yazabiliyorlar. Örneğin, "Her sabah takvim özetimi ve okunmamış e-postaları gönder" veya "Her Pazartesi blog fikirleri üret" gibi görevler tanımlanabiliyor. Bunun yanı sıra, "ödül törenini özetle" gibi tek seferlik görevler de oluşturmak mümkün.

Tam Boyutta Gör Google, bu güncelleme ile Gemini'yi daha proaktif ve akıllı hale getirmeyi hedefliyor. Zira rakip OpenAI'nın ChatGPT'si, benzer şekilde abonelerine tekrarlayan hatırlatmalar sunabiliyor. Google I/O 2025'te şirket, Gemini platformunun zamanla daha da güçleneceğini; akıl yürütme becerilerini artıracak modellerin geleceğini açıklamıştı.

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