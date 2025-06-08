Google Gemini'ye "planlanmış eylemler" özelliği geldi

Kullanıcılar, Gemini'ye belirledikleri saat veya tarihte görevler vermek için doğal dilde komut yazabiliyorlar. Örneğin, "Her sabah takvim özetimi ve okunmamış e-postaları gönder" veya "Her Pazartesi blog fikirleri üret" gibi görevler tanımlanabiliyor. Bunun yanı sıra, "ödül törenini özetle" gibi tek seferlik görevler de oluşturmak mümkün.
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Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.