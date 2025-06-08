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    Google Gemini'ye "planlanmış eylemler" özelliği geldi

    Google, abonelik bazlı Gemini AI uygulamasına "planlanmış eylemler" özelliğini ekledi. AI Pro ve AI Ultra kullanıcıları artık günlük birçok görevi Gemini'ye zamanlayarak otomatik yaptırabilecekler.

    Google Gemini'ye 'planlanmış eylemler' özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Google, Gemini yapay zekâ asistanına "planlanmış eylemler" (Scheduled Actions) denilen yeni bir özellik ekledi. Bu özellik, yalnızca Google AI Pro ve AI Ultra abonelerine sunulmakla kalmıyor, aynı zamanda uygun Google Workspace iş ve eğitim planlarındaki kullanıcıların da hizmetine sunuluyor.

    Tek seferlik görevler de oluşturulabiliyor

    Kullanıcılar, Gemini'ye belirledikleri saat veya tarihte görevler vermek için doğal dilde komut yazabiliyorlar. Örneğin, "Her sabah takvim özetimi ve okunmamış e-postaları gönder" veya "Her Pazartesi blog fikirleri üret" gibi görevler tanımlanabiliyor. Bunun yanı sıra, "ödül törenini özetle" gibi tek seferlik görevler de oluşturmak mümkün.

    Google Gemini'ye 'planlanmış eylemler' özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Google, bu güncelleme ile Gemini'yi daha proaktif ve akıllı hale getirmeyi hedefliyor. Zira rakip OpenAI'nın ChatGPT'si, benzer şekilde abonelerine tekrarlayan hatırlatmalar sunabiliyor. Google I/O 2025'te şirket, Gemini platformunun zamanla daha da güçleneceğini; akıl yürütme becerilerini artıracak modellerin geleceğini açıklamıştı.
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    turkelvis 2 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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