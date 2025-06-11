Çocuk kullanıcıların borsadaki toplam portföyü 3 milyar lira oldu

Çocuklar borsada çok aktif
Merkezî Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan verilere göre minik yatırımcıların hesaplarında tam 2 milyar 983 milyon TL bulunuyor. İlginç olan ise 15–19 yaş aralığında 2 milyar 123 milyon TL ile en düşük portföy büyüklüğünün olması. Yani bir yaş sonra yatırım miktarı önemli oranda geriliyor.
Yaş grupları içerisinde 45-59 yaş aralığı 295.7 milyar TL ile en büyük portföy büyüklüğüne sahip. En fazla yatırımcıya sahip olan şehir 1 milyon 616 bin 979 kişiyle İstanbul olurken Ankara 665 bin 685 kişiyle onu takip etti. Yine 2 trilyon 405 milyar TL ile İstanbul şehri en büyük portföy büyüklüğüne sahipken Ankara ise 286 milyar 375 milyon TL ile peşinden geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.