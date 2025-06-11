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    Çocuk kullanıcıların borsadaki toplam portföyü 3 milyar lira oldu

    BİST100 borsasında yatırım hesabı olan minik kullanıcıların toplam portföyü 3 milyar lira bandına yaklaşarak ilginç bir istatistiğin ortaya çıkmasına neden oldu. 

    Bist100 Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de 0–14 yaş grubundaki çocukların borsadaki toplam portföyü neredeyse 3 milyar liraya ulaşmış durumda. Gerek sermaye yönetimini erken yaşta tanıtmak gerekse de halka arzlardan daha fazla pay alabilmek isteyen ebeveynler, çocuklarına yatırım hesabı açıyor. 

    Çocuklar borsada çok aktif

    Merkezî Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan verilere göre minik yatırımcıların hesaplarında tam 2 milyar 983 milyon TL bulunuyor. İlginç olan ise 15–19 yaş aralığında 2 milyar 123 milyon TL ile en düşük portföy büyüklüğünün olması. Yani bir yaş sonra yatırım miktarı önemli oranda geriliyor. 

    Yaş grupları içerisinde 45-59 yaş aralığı 295.7 milyar TL ile en büyük portföy büyüklüğüne sahip. En fazla yatırımcıya sahip olan şehir 1 milyon 616 bin 979 kişiyle İstanbul olurken Ankara 665 bin 685 kişiyle onu takip etti. Yine 2 trilyon 405 milyar TL ile İstanbul şehri en büyük portföy büyüklüğüne sahipken Ankara ise 286 milyar 375 milyon TL ile peşinden geliyor. 

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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