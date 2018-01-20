Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google ve Tencent patentlerini paylaşmak için anlaşmaya vardı

Amerikalı teknoloji devi Google ve Çin'in en büyük şirketi olan Tencent yeni teknolojiler geliştirmek için güçlerini birleştiriyor. İki şirket birçok alanda patentlerini birbirleri ile paylaşacak.
1 yıl
1,4b
1
2
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük şirketlerinden ikisi, geleceğin teknolojilerini geliştirmek için güçlerini birleştiriyor. Dünyanın en büyük ikinci şirketi olan Amerikalı teknoloji devi Alphabet Inc. (Google) ve dünyanın en büyük beşinci şirketi olan, Çin merkezli Tencent Holdings Ltd. birçok alanda patentlerini paylaşmak için anlaşmaya vardı.
Birçok farklı alandan ürün ve teknolojiyi kapsayan bu patent paylaşma anlaşması, Google ve Tencent'in yeni teknolojiler geliştirmesi için oldukça faydalı bir ortaklığın kapısını açtı. Bu anlaşma ile Alphabet'in Çin'deki işlerini idare etmesi çok daha kolay hale gelirken, Tencent'in de Çin dışında daha etkili olmasının önünü açacak.
Şirketlerin olası patent ihlallerinden kaçınmasını ve yeni teknolojiler geliştirirken daha rahat davranmasını sağlayan patent ortaklıkları teknoloji dünyasında oldukça yaygın bir uygulama. Google daha önce de Samsung gibi dev şirketler ile benzer patent paylaşma anlaşmalarına imza atmıştı.
Ne var ki Google'ın Tencent ile kurduğu bu yeni ortaklık sıradan patent ortaklıklarından daha büyük önem taşıyor. Zira bu anlaşma dünyanın en büyük ikinci pazarı olan Çin'in Google'a kapılarını yeniden açmasını sağlayabilir. Ülkede uygulanan internet sansürüne uymadığı için 2014 yılında Çin hükumeti ile ters düşen Google'ın birçok servisi ülkede yasaklanmış durumda. Tencent ile kurulan ortaklık sonrası Google'ın ülkedeki etkinliğinin yeniden artması bekleniyor. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-19/google-tencent-agree-to-share-patents-in-global-tech-alliance Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 1 yıl
Eeeey Trump neredesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gxhero 1 yıl
Google amerikan şirketi değilmiyimiş yoksa... Tencent gizli amerikan şirketi de olabilir şimdi bilemedim her şey olabilir. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Hindistan Bitcoin yatırımcılarından vergi almak için ilk adımı attı 1 yıl Twitter Rus hükümetiyle bağlantılı 1000'in üzerinde hesabı askıya aldı 1 yıl Yerli Gram Games’ten yeni bir bulmaca oyunu daha 1 yıl Kripto para cüzdanı üreticisi Ledger'a 75 milyon dolarlık yatırım 1 yıl Samsung Galaxy S9'un bileşenleri sızdırıldı 1 yıl Askeri standartlarda dayanıklı LG X4 Plus duyuruldu 1 yıl Tomb Raider filminin yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl Sınırsız, ücretsiz VPN | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Snap Inc. yeni yıla işten çıkarmalarla başladı 1 yıl Sanal madencilik akımı TSMC’yi de uçurdu 1 yıl Norveç 2040'a kadar tüm kısa mesafeli uçuşlarda elektrikli uçak kullanacak 1 yıl Ruhi Çenet YouTube’dan kazandığı serveti açıkladı 1 yıl Apple, güncel iOS kullanım oranlarını yayınladı 1 yıl Türkiye ile Endonezya İHA konusunda işbirliği yapacak 1 yıl Yanlış füze alarmı yapılan Hawaii'de yeni güvenlik zafiyeti ortaya çıktı 1 yıl ABD'li doktorlar CRISPR tekniğini kanser hastaları üzerinde test edecek 1 yıl Şeffaf güneş panelli ilk binanın inşaatı başlıyor 1 yıl Rocky efsanesi yeniden mobilde 1 yıl Nanorobotlar 100.000 kat daha hızlı hareket edebilecek 1 yıl Sanal gerçeklik teknolojisi ile teknik personel eğitimleri gerçekleştirilebilecek 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google ve Tencent patentlerini paylaşmak için anlaşmaya vardı Sonraki NASA'dan Mars görevleri için "çöp kutusu boyutunda" nükleer reaktör 1 yıl Google’ın yapay zekâ kamerası sertifika onaylarında göründü 1 yıl Samsung GDDR6 belleklerin hacimli üretimine başlıyor 1 yıl Afrin Operasyonu ile ilgili gelişmeleri askeri operasyon haritasından anlık takip edin 1 yıl Toplu taşımada yüz tanıma ile turnikesiz geçiş başlıyor 1 yıl Huawei telefonlarına RCS mesaj desteği geliyor 1 yıl Microsoft yazılanları resme döken yapay zeka geliştirdi 1 yıl Twitter'ın Android sürümünde "yer imleri" özelliği test ediliyor 1 yıl Xiaomi'nin 40 cihazına yeni arayüzü MIUI 9'u dağıtacağı onaylandı 1 yıl Samsung planlı eskitme iddialarını reddetti 1 yıl Samsung’un yapay zekâ yongası rekabete hazır 1 yıl Sevilen oyun World of Warships'in mobil versiyonu yayınlandı 1 yıl Periscope ile Periskop arasındaki isim kavgası devam ediyor 1 yıl Milli elektronik harp sistemi Koral, harekat öncesinde sınırda görüntülendi 1 yıl Xiaomi, telefonlarındaki WhatsApp sorununun kendisinden kaynaklandığını itiraf etti 1 yıl Google’dan işletmelere “makine öğrenimi” desteği sunan yeni servis 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Timur Sırt 1 yıl Google hız güncellemesi yapıyor: Mobil sayfalar yükleme hızına göre sıralanacak 1 yıl WhatsApp Business yayınlandı: WhatsApp Business nedir? 1 yıl NASA uzmanından Türkiye’ye uyarı: “Az kar yağacak, çok sel olacak” Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim