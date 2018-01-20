Google ve Tencent patentlerini paylaşmak için anlaşmaya vardı

Dünyanın en büyük şirketlerinden ikisi, geleceğin teknolojilerini geliştirmek için güçlerini birleştiriyor. Dünyanın en büyük ikinci şirketi olan Amerikalı teknoloji devi Alphabet Inc. (Google) ve dünyanın en büyük beşinci şirketi olan, Çin merkezli Tencent Holdings Ltd. birçok alanda patentlerini paylaşmak için anlaşmaya vardı.

Birçok farklı alandan ürün ve teknolojiyi kapsayan bu patent paylaşma anlaşması, Google ve Tencent'in yeni teknolojiler geliştirmesi için oldukça faydalı bir ortaklığın kapısını açtı. Bu anlaşma ile Alphabet'in Çin'deki işlerini idare etmesi çok daha kolay hale gelirken, Tencent'in de Çin dışında daha etkili olmasının önünü açacak.

Şirketlerin olası patent ihlallerinden kaçınmasını ve yeni teknolojiler geliştirirken daha rahat davranmasını sağlayan patent ortaklıkları teknoloji dünyasında oldukça yaygın bir uygulama. Google daha önce de Samsung gibi dev şirketler ile benzer patent paylaşma anlaşmalarına imza atmıştı.

Ne var ki Google'ın Tencent ile kurduğu bu yeni ortaklık sıradan patent ortaklıklarından daha büyük önem taşıyor. Zira bu anlaşma dünyanın en büyük ikinci pazarı olan Çin'in Google'a kapılarını yeniden açmasını sağlayabilir. Ülkede uygulanan internet sansürüne uymadığı için 2014 yılında Çin hükumeti ile ters düşen Google'ın birçok servisi ülkede yasaklanmış durumda. Tencent ile kurulan ortaklık sonrası Google'ın ülkedeki etkinliğinin yeniden artması bekleniyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-19/google-tencent-agree-to-share-patents-in-global-tech-alliance