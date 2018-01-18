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Facebook yeni orijinal dizisi Sacred Lies'ı duyurdu

Bu yıl orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapmayı planlayan Facebook, True Blood'ın yapımcıları tarafından hazırlanan yeni dizisi Sacred Lies'a ilk sezon onayını verdi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son dönemde teknoloji ve internet şirketleri için de cazip bir pazar haline gelen orijinal içerik alanına yönelen Facebook, bu yıl orijinal içeriğe 1 milyar dolar harcamayı planlıyor. Daha önce reality showlar ile orijinal içerik alanına giriş yapan Facebook, kayda değer ilk projesini duyurdu.
Facebook, HBO'nun sevilen dizisi True Blood'un senaristlerinden Raelle Tucker'ın senaryosunu yazdığı Sacred Lies'a ilk sezon onayını verdi. Her bölümü 30 dakikadan oluşacak dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Sacred Lies da sosyal medya devinin diğer orijinal içerikleri gibi Facebook Watch üzerinden yayınlanacak.
Grimm Kardeşler'in klasik öyküsü The Handless Maiden'dan esinlenen Sacred Lies, Stephen Oakes'un The Sacred Lies of Minnow Bly adlı romanında uyarlanacak. Dizi; sadece ailesini ve çocukluğunu değil ellerini de kendisinden alan bir tarikattan kaçtıktan sonra, tarikat liderini kimin öldürdüğünü bildiği gerekçesiyle ıslah evine gönderilen genç bir kızın hikayesini anlatacak.
True Blood'un yapımcı ve yönetmenleri arasında yer alan Scott Winant'ın ilk iki bölümünü yöneteceği dizinin yapımcılığını Get Out, Split ve Insidious gibi başarılı korku filmleri ile adını duyuran Jason Blum üstleniyor. 

http://deadline.com/2018/01/produce-sacred-lies-drama-series-facebook-watch-1202242313/ Yorum Yaz
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